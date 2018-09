Kæmpe doping-farce: Rusland lukket ind i varmen

Blot to år efter at sportsverdenen var vidner til den største dopingskandale nogensinde, har magtfulde kræfter i IOC og WADA sørget for, at de russiske dopingsyndere er tilbage i det gode selskab.

WADA, verdens antidoping agentur, der om nogen burde kæmpe for en ren sport, er ved at miste al troværdighed efter et voldsomt internt opgør. En ledende figur som præsidenten, Craig Reedie, har slået en kolbøtte af rang. Han er gået fra at stille strenge krav til at være bannerfører for at ophæve udelukkelsen af det russiske antidoping agentur, RUSADA.

Graig Reedie er også IOC-medlem, og her har han sammen med præsident Thomas Bach i mange år haft tætte forbindelser til det russiske styre. Ikke mindst til den tidligere sportsminister Vitaly Mutko, der er en af hovedmændene bag den enorme dopingsvindel, som omfatter mere end 1000 russiske idrætsfolk.

Alt det har WADA’s eksekutivkomite, med stemmerne 9-2 og en blank, på et møde torsdag på Seychellerne (hvor ellers) slået en streg over. Nu glemmer vi alt om ombytning af urinprøver, indblanding af den russisk efterretningstjeneste, FSB, og om årtiers systematisk russisk doping ved EM, VM og OL.

En lang række idrætsfolk fra mange egne af verden har ellers de seneste dage appelleret til WADA om at holde fast i den oprindelige køreplan, som havde to klare kriterier:

Rusland skal offentligt acceptere indholdet i den såkaldte McLaren-rapport, der afslørede et voldsomt stort statsstyret dopingprogram i russisk sport.

WADA skal have fuld og uhindret adgang til dopinglaboratoriet i Moskva for at kunne gennemgå data i de hundredvis af sager, som stadig er ubehandlede.

Sagen har ført til den største krise i WADA’s historie, og den fik for alvor fart, da Beckie Scott, formand for atleternes komite i WADA, sagde op i protest mod forslaget om at ophæve RUSADA’s karantæne.

Mere kul på kedlerne kom der, da WADA’s vicepræsident, den norske ligestillingsminister Linda Helleland, offentligt stod frem og sagde, at hun ville stemme imod RUSADA’s genindtræden i det gode selskab. Helleland fik støtte af den tyske indenrigsminister Horst Seehofer, der brugte det samme argument. Rusland skal sige ja til de to kriterier.

IOC-præsident Thomas Bach til venstre har arbejdet hårdt for at få Rusland tilbage i varmen. Kronprins Frederik har ingen kommentarer, mens DIF formand Niels Nygaard, bag ved Bach, menes at støtte WADA's beslutning. Foto: Lars Poulsen

Beckie Scott og de to politikere har fået opbakning fra atleter fra aktivkomiteen i Det Internationale Atletikforbund, hvor mange i de seneste årtier er blevet snydt for medaljer af russiske dopingsyndere. En række nationale antidoping agenturer opfordrede WADA til udskyde afstemningen nogle måneder, indtil der var mere klarhed over indholdet.

Lige lidt hjalp det.

WADA forklarer ophævelsen af RUSADA’s karantæne med, at Rusland har accepteret en IOC-rapport, den såkaldte Schmid-rapport om dopingsagen. Schmid-rapporten er dog på mange måder en udvanding af McLaren-rapporten, der i langt højere grad går til biddet.

Vedrørende det andet kriterie, adgangen til laboratoriet i Moskva, har Rusland lovet, at det vil ske i løbet af seks måneder. Kritikere siger, at det skulle være sket omgående, men at alt sikkert alligevel er fjernet. Rusland har før vist, hvor gode de er til at slette spor.

I øvrigt er det værd at bemærke, at de mennesker i Kreml, som nu lover WADA bod og bedring, er præcis de samme, som i sin tid stod bag dopingprogrammet. Det har ikke anfægtet flertallet i WADA.

WADA styres i teorien af statslige myndigheder og idrætten i fællesskab. Fordelingen hedder 50-50.

Danmarks IOC-medlem, kronprins Frederik ønsker ikke at kommentere sagen. Kulturminister Mette Bock bakker sammen med DIF op om den beslutning, som WADA har truffet.

- Rusland garanterer, at WADA får adgang til laboratoriet i Moskva. Det betyder, at vi nu endelig kan få klarhed om dokumentationen i dopingsagerne, så de dopede atleter kan blive dømt, og de uskyldige russiske atleter bliver frikendt. Det skylder vi alle de atleter, der konkurrerer uden misbrug af doping, siger Mette Bock.

Direktøren for Anti Doping Danmark, Michael Ask, mener derimod at WADA har været for hurtig på aftrækkeren.

- Jeg havde gerne set, at de havde ventet nogle måneder med afstemningen, så flere havde fået klarhed over indholdet. Nu gælder det om at få hurtig adgang til laboratoriet i Moskva og helst allerede i år, siger Michael Ask.

