Kæmpe EM-triumf for curlingkvinderne

De danske curlingkvinder kan for første gang i 28 år kalde sig europamestre.

Med en sejr på 5-4 over Schweiz i lørdagens finale erobrede Madeleine Dupont, Mathilde Halse, My Hollinger, Denise Dupont og Jasmin Lander EM-tronen.

Først i en ekstra ende blev opgøret afgjort, da Schweiz fejlplacerede sin sidste sten.

Det er også første danske guldmedalje på tværs af køn og mesterskaber siden 1994.

For kvinderne er det et stort fremskridt, da de senest fik en medalje ved EM i 2009.

Stor jubel hos danskerne. Foto: 62210 Mats Andersson/TT/Ritzau Scanpix

Finalen i den nordsvenske by Östersund blev spillet for øjnene af få tilskuere, men det tog ikke noget fra selve kampen, der udviklede sig til lidt af en gyser.

Danmark stod i sin første EM-finale siden 2002, og selv om den seneste finaleplads lå 20 år tilbage i tiden, var både Madeleine og Denise Dupont gengangere fra dengang.

Med skipper Madeleine Dupont i spidsen tog Danmark en føring på 1-0 i første ende. Det blev besvaret af de forsvarende verdensmestre, som med sidste sten udlignede den danske føring hurtigt.

To pointløse ender betød, at danskerne bevarede sidste sten, og det udnyttede de til at bringe sig foran 2-1 før pausen.

Skipper Madeleine Dupont i dyb koncentration under lørdagens finale mod Schweiz. Hun kan nu glæde sig over sin første guldmedalje. Foto: 62210 Mats Andersson/Tt/Ritzau Scanpix

Schweiz havde en gylden mulighed for at sætte tre point på tavlen i sjette ende, men efter at have fjernet den danske sten bagest i huset gled schweizernes egen sten ud. Schweiz blev noteret for to point, og Danmark slap billigt fra en svær situation.

Kort efter udlignede danskerne til 3-3, men Schweiz bragte sig igen foran 4-3.

Spændingen var fuldstændig intakt, da Danmark gik efter at afgøre kampen i tiende ende. Madeleine Dupont forsøgte at fjerne to schweiziske sten, men ramte i stedet en dansk.

Danskerne måtte derfor nøjes med et enkelt point, som udløste en ekstra ende. Den schweiziske fordel var ikke til at komme udenom, men den allersidste sten kiksede fuldstændig for schweizerne, og danskerne brød ud i jubel i den svenske arena.