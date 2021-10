Kæmpe hyldest i Parken

Danmarks landsholdsstjerner funkler for tiden, og en sejr over Østrig tirsdag aften vil endegyldigt sende danskerne til næste års VM.

Som optakt til den potentielle VM-fest i Parken er det dog et af fortidens landsholdskoryfæer, der skal hyldes.

Det siger Dansk Boldspil-Unions fodbolddirektør, Peter Møller, i Go' Morgen Danmark.

- Nu glæder vi os bare til at ind og fyre den af i Parken. Vi får en helt suveræn aften, og jeg vil opfordre folk til at komme i rigtig god tid.

- Jeg kan løfte lidt af sløret for, at vi blandt andet skal hylde Sepp Piontek og sige farvel til ham efter en lang, trofast og virkelig imponerende karriere. Specielt for dansk fodbold, hvor han virkelig har været en af grundpillerne til, at vi står der, hvor vi er i dag, siger fodbolddirektøren.

81-årige Piontek sagde i september farvel til fodbold efter en årrække som træner for oldboyslandholdet.

Fra 1979 og 11 år frem stod han i spidsen for det danske A-landshold og var med til at flytte dansk fodbold markant.

Med sin strenge disciplin fik tyskeren dengang sat skik på de store danske profiler.

I 1983 lykkedes det at få Danmark med til EM året efter, og her var Danmark blot et misbrugt Preben Elkjær-straffespark fra at kunne nå finalen.

Danmark deltog ved VM for første gang i 1986. Her blev Danmark regnet blandt favoritterne til titlen efter 6-1-sejren over Uruguay.

Det endte dog i en maveplasker, da Jesper Olsens tilbagelægning startede nedturen i ottendedelsfinalen, som Spanien vandt 5-1 efter dansk føring.

I årene efter nåede Danmark ikke helt de samme højder, og i 1990 stoppede Piontek så for at blive landstræner for Tyrkiet.

Han vendte dog siden hjem til Danmark, hvor han trænede AaB og Silkeborg.

En blodprop i 1997 fik ham til at stoppe trænerkarrieren på topplan, men fodbolden slap han ikke. Fra 2001 var han været tilknyttet oldboyslandsholdet, indtil han for nylig takkede af.

Kampen mellem Danmark og Østrig fløjtes i gang klokken 20.45, men programmet i Parken begynder allerede klokken 20.10.