Kæmpe kovending: Endnu en chef tilbage på Viaplay

For cirka en måned siden valgte Kim Mikkelsen at sige op hos Viaplay.

Men nu er han allerede tilbage i organisationen, der eksempelvis har rettighederne til Champions League, Formel 1 og Premier League.

Det oplyser Viaplay i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at Kim Mikkelsen er blevet udnævnt til Viaplay Group SVP Sports med øjeblikkelig virkning. Han får ansvaret for sportsdriften på alle Viaplays markeder.

I sin rolle vil Kim Mikkelsen referere til Peter Nørrelund, som tidligere på ugen ligeledes genindtrådte i Viaplay Group. Han befinder sig i den nyoprettede stilling Chief Sports & Sports Business Development Officer.

Peter Nørrelund. Foto: Emil Agerskov

Viaplay skriver videre i pressemeddelelsen, at Kim Mikkelsen vil lede den daglige produktion og redaktion for Viaplays sportsindhold.

Og Peter Nørrelund skjuler ikke, at han er glad for sin nye medarbejder.

- Jeg er glad for, at Kim har besluttet at slutte sig til Viaplay Group igen. Han er en af ​​branchens bedste operatører og har drevet succesrige sportsorganisationer i flere lande. Det er fantastisk at have Kims erfaring og viden med ombord, når vi påtager os de opgaver og muligheder, der ligger forude.

Kim Mikkelsen siger, at han ganske enkelt fik et tilbud, han ikke kunne sige nej tak.

- Viaplay Group er ganske enkelt hjemsted for de dygtigste mennesker inden for sportsudsendelser. Chancen for at arbejde med vores teams på tværs af alle markeder var for god til at gå glip af. Jeg ser meget frem til at styrke vores interne samarbejde, tage vores produkter til næste niveau og bringe endnu bedre live sportsoplevelser til Viaplays millioner af seere.

Hos Viaplay Group har Peter Nørrelund det overordnede ansvar for sportsdrift og forvaltning af sportsrettigheder og opkøb på alle markeder.

Derudover skal han lede en ny forretningsudviklingsenhed på tværs af markeder, der vil fokusere på at maksimere omsætning og produktmuligheder for koncernens sportsindhold.

Kæmpe chef-kaos

Viaplay har den senere tid oplevet kaotiske tilstande med medarbejderflugt og topcheffyring.

Først stoppede Peter Nørrelund og siden fulgte den tidligere kommercielle direktør Kim Poder og Kim Mikkelsen.

Nu er to af de tre tidligere chefer tilbage hos streaminggiganten.

Timingen er i genansættelserne er væsentlig, fordi Viaplay i øjeblikket forhandler om Superliga-rettighederne med Divisionsforeningen.

Som Ekstra Bladet længe har skrevet ligger det til, at Viaplay og TV 2 kommer til at sende Superligaen i fremtiden fra sommeren 2024.