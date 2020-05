Kæmpe slagsmål i milliardærklubben

Selv om fodbolden ligger dødstille i England, drømmer Manchester City stadig om at deltage i efteråret udgave af Champions League.

Placeringen i Premier League rækker da også til det, men tidligere i år udelukkede UEFA Manchesterklubben fra Champions League i to år.

Dommen blev straks appelleret til Den Internationale Sportsdomstol, CAS, hvor sagen nu er berammet fra 8. til 10. juni i Lausanne i Schweiz..

Taber City, er det ikke alene farvel til Champions League, det vil uden tvivl også medføre en voldsom spillerflugt.

Derfor har klubben da også linet en stribe af advokater op, og der er nærmest blevet erklæret krig mod UEFA.

Den engelske klub, som er ejet af sheikerne i Abu Dhabi, vil ikke erkende, at den har brudt UEFA’s regler om Finansiel Fair Play.

Når man læser de mange udtalelser, som sheikerne er kommet med gennem årene, er det tydeligt, at de overhovedet ikke bryder sig om Fair Play-reglerne, der skal sikre, at klubberne har en forholdsvis fornuftig balance mellem indtægter og udgifter.

Det må ikke være sådan, at en rig ejer uhæmmet kan skyde mange milliarder ind sin klub for at kunne købe de bedste spillere på markedet.

Manchester City er blevet dømt for at foregive, at penge fra ejerne i Abu Dhabi var indtægter fra klubbens sponsorer. Som i øvrigt også i flere tilfælde er fra Abu Dhabi.

Manchester Citys formand Khaldoon Al Mubarak, tv, sammen med klubbens direktør Ferran Soriano. De vil begge slås med UEFA. Foto: Mike egerton/Ritzau Scanpix

Desuden er klubben blevet dømt for ikke at have samarbejdet med UEFA’s efterforskere i opklaringsarbejdet. Det har samtidig kostet en bøde på 225 millioner kroner.

Det er ikke første gang, Manchester City er på kant med UEFA’s regler. I 2014 blev klubben dømt for at overtræde de økonomiske spilleregler. Klubben havde i 2012 og 2013 et underskud på 1,3 milliarder kroner, hvor grænsen var sat til et underskud på 330 millioner kroner.

Dengang var FIFA’s præsident Gianni Infantino generalsekretær i UEFA, og han var med til at sikre, at City slap med en bøde på 430 millioner kroner. Desuden skulle klubben reducere Champions League-truppen fra 25 til 21 spillere. Men de fik lov til at spille Champions League.

I den aktuelle sag har Manchester City dog ikke mødt samme forståelse hos UEFA’s ledelse.

Den engelske storklub har ikke forspildt nogen mulighed for at tale om et politisk komplot. Citys direktør, Ferran Soriano, har i et interview med klubbens egen tv-station sagt, at fansene kan være sikre på to ting:

- For det første at anklagerne er falske og for det andet, at vi vil gøre alt for at bevise det. Klubbens ejere har ikke tilført penge, som ikke er blevet deklareret korrekt. Men lige fra begyndelsen er vi blevet betragtet som skyldige, sagde Soriano.

Han mener, der har været tale om en hekseproces, hvor UEFA har igangsat undersøgelsen, har efterforsket den og siden fældet dommen. Men det er nu en sandhed med modifikationer.

Det er et uafhængigt efterforskningshold, som har kørt sagen mod Manchester City. Den tidligere belgiske premierminister, Yves Leterme, har ledet efterforskningen. Med sig har han haft et hold af eksperter fra Spanien, Schweiz, USA, Slovenien og England.

Den tidligere belgiske premierminister, Yves Leterme, har ledet efterforskningen af Manchester City. Her er Leterme fotograferet efter en valgkamp i 2008. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/Ritzau Scanpix

At City ikke har meget til overs for efterforskningsholdet, blev afsløret i en lækket mail til det tyske magasin Der Spiegel i 2018. Efter at et medlem af UEFA’s uafhængige efterforskningsenhed var død, skrev Citys advokat Simon Cliff i mailen: ’one down, six to go’.

Samtidig sagde klubbens bestyrelsesformand, Khaldoon al-Mubarak, at han hellere vil bruge mange millioner på advokater i de næste 10 år på at sagsøge UEFA, end at han vil betale en ny bøde.

Vi kan få vi en meget lang proces, hvis CAS fastholder udelukkelsen af Manchester City fra Champions League. Der skal træffes en afgørelse i løbet af sommeren, og i hvert fald inden den nye Champions League går i gang til efteråret. Her indgår de engelske hold i lodtrækningen i Monaco 27. august.

Taber City ved CAS, kan klubben tage sagen videre til en domstol i Schweiz, hvor UEFA har sit hovedkvarter. Men så bliver der i hvert fald ikke noget Champions League for Manchester City i 2020-2021. Domstolene i Schweiz er kendt for at arbejde ualmindeligt langsomt.

Køber klubber på samlebånd

Samtidig med at Manchester City slås med UEFA, bruger klubben mange millioner på at købe sig ind i klubber over hele verden.

Fortsætter det med samme fart, varer det ikke længe, før Manchester City Football Club, som det Abu Dhabi-ejede selskab retteligt hedder, kan lave sin helt egen verdensomspændende klubturnering.

Senest har selskabet købt aktiemajoriteten i Lommel SK fra den næstbedste belgiske række. I øjeblikket føres forhandlinger om helt eller delvist at overtage AS Nancy fra Ligue 2 i Frankrig.

I forvejen ejer Cityselskabet helt eller delvist store klubber på fire kontinenter. Og flere kan være på vej.

Det er en helt unik magtposition, som kun globalt udfordres af Red Bull-koncernen, som ejer klubber i USA, Østrig, Tyskland og Brasilien.

For Citys vedkommende betyder de mange ejerskaber, at gruppen har kontrol over mere end 1000 spillere fordelt på klubbernes akademier og førsteholdstrupper.

Her følger det samlede billede af ejerskaberne.:

Manchester City Football Group ejer følgende klubber 100 procent:

Manchester City, England

New York City Football Club, USA

Melbourne City Football Club, Australien

Manchester City Football Group har ejerandele I følgende klubber:

Yokomaha F. Marinos, Japan

Montevideo City Torque, Uruguay

Girona FC, Spanien

Sichuan Jiuniu, Kina

Mumbai City FC, Indien

Lommel SK, Belgien

Desuden er Manchester City Football Group i forhandlinger om at overtage AS Nancy, Frankrig.

