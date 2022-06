Kæmpe tragedie: Tribune kollapser - mindst fire døde

En tragedie af de helt store er under opsejling i Colombia, hvor en tribune med hundredvis af mennesker kollapsede under en tyrefægter-begivenhed.

Det skriver flere nationale medier som blandt andre Blu Radio og El Tiempo.

At der er tale om en voldsom episode, kan man med egne øjne se på flere videoer, der florerer på de sociale medier.

Det kan udvikle sig lidt af en national tragedie, for de officielle tal om døde og sårede stiger kun, som minutterne går. Den seneste officielle udmelding lyder altså på mindst fire døde.

Der er tale om to kvinder, en mindreårig og en mand, fortæller Tolimas guvernør, José Ricardo Orozco, til Blu Radio.

Der var gang i en større begivenhed på tyrefægter-arenaen i El Espinal, Tolima denne søndag, hvor festivalen Corraleja løber af stablen.

En festival, der er blevet kritiseret for dyremishandling. Og guvernør José Ricardo Orozco fortæller til den colombianske radiostation Blu Radio, at han bare et par timer inden ulykken bad borgmestrene om at suspendere begivenheden.

Hvad årsagen var til dette ønske, fremgår ikke, men nu står man i stedet tilbage med det, der kan vise sig at blive en meget blodig tragedie.

Opdateres...