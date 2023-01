Kæmpe VM-sensation

USA vandt overraskende holdets første kamp ved VM i herrehåndbold. Og det var Marokko, som måtte give plads for den store overraskelse.

Efter en tæt afslutning trak amerikanerne nemlig det længste strå og løb afsted med en sejr på 28-27.

Det var USA's første sejr nogensinde ved en VM-slutrunde i optræden nummer syv.

Amerikanerne, der var uden danske Jakob Rysgaard Christiansen, som repræsenterer USA ved VM, var foran i det meste af første halvleg.

Det lykkedes dog aldrig at slå et hul på mere end tre scoringer, og ved pausen var stillingen helt lige 12-12.

Fra anden halvlegs start fik forhåndsfavoritten Marokko bedre greb om opgøret. Og i stedet for, at det var USA, som havde scoringsfordelen, blev det Marokko, som tog teten.

Selv om Marokko fik slået et hul på to mål, lagde USA sig ikke ned. Og halvvejs i halvlegen fik USA igen vendt kampbilledet og bragt sig foran med tre mål.

Med få minutter tilbage lykkedes det Marokko at få udlignet den amerikanske føring, og efter de to hold havde byttet mål de sidste fem minutter, kunne amerikanerne fejre den første sejr for nationen nogensinde ved et VM i herrehåndbold.

USA fik dermed den bedst tænkelige start på VM’s gruppe G, som parres med Danmarks gruppe i mellemrunden.

Det var ikke kun i USA’s kamp, at der var spænding. Den anden af slagsen kom i netop Danmarks gruppe.

Her var Tunesien i dens VM-åbner mod Bahrain helt nede i sækken i begyndelsen. Bagud 0-6 arbejdede tuneserne sig langsomt ind i kampen igen og gik til pause nede med 15-16.

Der skulle ikke gå mange minutter af anden halvleg, før Tunesien pludselig vekslede chokstarten fra første halvleg til en føring.

Men selv om afrikanerne var foran i store dele af anden halvleg, måtte kampens forhåndsfavorit leve med det ene point med stillingen 27-27 på tavlen, efter at haluret lød for sidste gang.

Og med det stoppede overraskelserne. Både Tyskland og Holland favoritsejrede i deres kampe mod henholdsvis Qatar og Argentina.