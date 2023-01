Kæmpe VM-triumf: Endelig lykkedes det

Tredje gang blev lykkens gang for Michael Smith.

Den 32-årige englænder kan det kommende år kalde sig verdensmester i dart, efter at han i tirsdagens VM-finale i London slog den tidligere tredobbelte verdensmester Michael van Gerwen fra Holland med 7-4 i sæt.

Smith har to gange tidligere været i VM-finalen, men tabt dem begge. I den første - i 2019 - var det netop van Gerwen, der var bødlen.

Med VM-triumfen hopper Smith også op på verdensranglistens førsteplads, ligesom han indkasserer en præmiecheck, på hvad der svarer til cirka 4,2 millioner kroner.

Michael Smith hopper med VM-triumfen op på verdensranglistens førsteplads. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

2022-sæsonen, som VM formelt afslutter, har generelt været året, hvor Michael Smith har fået tingene til at gå op i en højere enhed.

Efter at have tabt den ene store finale efter den anden gennem årene lykkedes det således endelig englænderen at få prikket hul på bylden i de helt store kampe, da han i november vandt turneringen Grand Slam of Darts.

Nu kan han altså også juble over karrierens klart største triumf.

Finalen bølgede indledningsvis frem og tilbage. Michael van Gerwen startede med at vinde første sæt, inden Smith fik udlignet til 1-1.

Undervejs i andet sæt spillede Smith og van Gerwen noget nær perfekt. Et 'leg' - hvor der tælles ned fra 501 - kan i bedste fald klares med ni kastede dartpile.

Det sker yderst sjældent selv på højeste niveau, men Smith formåede at gøre det i andet sæt. Dog først efter at van Gerwen i samme 'leg' havde ramt perfekt med de første otte for derefter at misse med den niende.

Michael Smith fejrer den fantastiske 9-darter. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Det blev også 2-1 i sæt til Smith, inden van Gerwen tog fat og fik bragt sig foran 3-2.

Smith begyndte at virke frustreret, men så fandt englænderen noget mere frem. 2-3 blev til først 4-3 og derefter også 5-3. Van Gerwen begyndte nu at ryste på hovedet.

Hollænderen, der ellers har fejet den ene modstander efter den anden af banen ved VM med imponerende spil, kunne pludselig ikke få tingene til at fungere.

Den gik ikke denne gang for Michael van Gerwen, der efter kampen erkendte, at Smith vandt fuldt fortjent. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Med sin fjerde sætsejr i træk kom Michael Smith på 6-3, og så kunne han så småt begynde at række ud efter pokalen, der stod på den ene side af scenen.

Det nåede dog alligevel at blive lidt spændende til sidst. Van Gerwen fik reduceret til 4-6 i sæt og var foran i 11. sæt, inden Smith fik kørt sejren i hus.

Michael van Gerwen har nu tabt lige så mange VM-finaler, som han har vundet.