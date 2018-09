Kæmpeskalp til dansk landsholdsanfører: Smadrer CL-vinderne

Real Madrid kunne ikke udnytte Barcelonas nedsmeltning mod Leganés, og de to kæmpeklubber kører stadig parløb i toppen af La Liga.

Champions League-vinderne fik nemlig danske bøllebank i Sevilla, da Simon Kjær på Estadio Sanchez Pizjuan førte sine tropper til en meriterende 3-0 sejr - det største nederlag til Los Blancos i tre år.

Dermed fortsætter Real Madrid stimen af dårlige resultater ude mod Sevilla. Sidst på foråret var Sevilla faktisk på vej mod en sejr i samme størrelsesorden, men et par sene reduceringer fra Real Madrid fik rettet op slutfacit.

Sevilla profiterede af stor skarphed i en hæsblæsende første halvleg, hvor Andre Silva scorede to gange inden for fire minutter midt i halvlegen inden brandvarme Wissam Ben Yedder slog til lige inden pausen.

Real Madrid lurede hele tiden på et comeback, og meget kunne have ændret sig i kampen kort efter pausen, da Luka Modric fik scoret til 3-1, men efter konsultation med videodommerne, så blev målet annulleret for offside, fordi Simon Kjær lige nøjagtig trådte et halvt skridt frem.

Og den blonde landsholdskaptajn var en klippe i forsøget på at imødegå stormen fra Champions League-vinderne, hvor Sergio Ramos i overtiden måtte bande danskeren langt væk, da han forpurrede nok en chance til Real Madrid.

Efter en ujævn start betyder sejren, at Sevilla hægter sig på toppen i La Liga.

