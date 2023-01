Kan få debut mod Messi

Ronaldo har trukket et hav af overskrifter i løbet af efteråret, og færdiggjorde for nyligt et meget omtalt skifte til saudiarabiske Al-Nassr.

Siden den femdobbelte Ballon d'Or vinders ankomst, er der blevet spekuleret i hvornår han vil få sin debut for hovedstadsklubben, og nu er detaljerne ifølge Sky Sports på plads.

Mediet beretter, at Al-Nassrs cheftræner, franske Rudi Garcia, påtænker at Ronaldo skal få sin debut mod en gammel rival, nemlig Lionel Messi.

Den 19. januar rejser Paris Saint Germain til Riyadh, hvor de skal spille en træningskamp mod et hold bestående af både Al-Nassr og Al-Hilal spillere. Ronaldo får dermed ikke debut i en Al-Nassr-trøje, men det bliver første gang han tørner ud i saudiarabisk fodbold.

Ronaldo kan således få sin ilddåb mod sin gamle rival Lionel Messi, omend det ikke endnu vides hvordan Paris-klubben stiller op. Træningskampen ligger nemlig midt i sæsonen, og PSG skal spille i Coupe de France den 22. januar, blot 3 dage efter træningskampen i Riyadh.

Det er derfor uklart hvordan PSG stiller op til kampen, men Ronaldos debut må forventes at blive en stor begivenhed, uanset hvem han skal stå over for.