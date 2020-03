Kan rykke dansk Tour-start

Senest om tre uger ved vi, hvornår på året OL i 2021 skal afholdes. Det var beskeden fra IOC’s præsident Thomas Bach, da han fredag holdt videomøde med de nationale olympiske komiteer.

Meget tyder dog på, at man vælger at kalkere datoerne fra i år, hvor OL skulle være åbnet 24. juli i Tokyo. Ender IOC og de japanske værter med den løsning, kan det få betydning for Tour de France, som næste sommer begynder i København.

Der skal laves en del kalendergymnastik, og for IOC’s vedkommende er det lagt i hænderne på australieren John Coates, som er formand for organisationens koordinationskomite.

Coates sagde fredag til den japanske avis, Yomiuri, at han i samarbejde med de internationale specialforbund forsøger at finde et vindue i juli-august næste år. Han ser gerne, at legene bliver afviklet i tidsrummet mellem de to store tennisturneringer, Wimbledon og US Open.

Wimbledon er planlagt til at blive spillet fra 28. juni til 11. juli, mens US Open løber fra 30. august til 12. september.

I forvejen var der efter planerne VM i svømning og VM i atletik næste sommer, men her har begge forbund indvilget i at vige pladsen for at gøre plads til OL.

Så er der spørgsmålet om Tour de France. I år havde selskabet bag touren rykket starten på løbet en uge frem til 27. juni og med sidste etape med opløb i Paris 19. juli. Det ville give rytterne mulighed for at deltage ved OL.

Næste år er der Grand Depart i København 2. juli og finale i Paris 25. juli, hvor OL kan forventes at gå i gang.

Selskabet bag Tour de France ville ikke fredag udtale sig om, hvorvidt starten i København kan rykkes en uge frem. Det er der i hvert fald en del danske ryttere, der vil være interesseret i. Blandt andet har Jakob Fuglsang og Michael Mørkøv store olympiske ambitioner.

Udsættelsen af OL medfører meget mere end blot udfordringer med kalenderen. Fredag fik de nationale forbund dog vished for at de atleter, der har kvalificeret sig til OL i år, beholder deres pladser til næste års lege.

Men så er der det med pengene. Herhjemme har udskydelsen gjort ondt i økonomien hos Danmarks Idrætsforbund, DIF, og Team Danmark.

DIF’s direktør Morten Mølholm siger til Ekstra Bladet, at idrætten er økonomisk udfordret.

- Vi kan jo ikke bruge pengene to gange. Udskydelsen af OL kommer til at koste os et tocifret millionbeløb, og vi kommer til at mangle penge til at støtte atleterne, der nu skal bruge endnu et år på at forberede sig. Vi bliver nødt til at banke på hos regeringen for at søge om en olympisk hjælpepakke, siger Morten Mølholm.

Ekstra Bladet erfarer, at DIF og Team Danmark skal på besøg hos kulturminister Joy Mogensen i den kommende uge.

Det har ikke været muligt at indhente en kommentar fra kulturministeren.

