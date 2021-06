Kapaciteten bliver øget til fire EM-kampe på Wembley

Der kan blive lukket omkring 40.000 tilskuere ind til EM-finalen, de to semifinaler og ottendedelsfinalen på Wembley.

Det bekræfter det engelske kulturministerium over for Sky Sports.

Nyheden kommer, efter at den engelske premierminister, Boris Johnson, mandag aften ellers udskød den fulde genåbning af samfundet i fire uger frem til 19. juli på grund af tiltagende smitte med delta-varianten af covid-19.

Samtidigt slog Johnson dog fast, at man vil gøre flere undtagelser for at teste, hvordan man bedst genåbner større begivenheder.

Undtagelserne inkluderer de sidste fire EM-kampe på Wembley, slår kulturminister, Oliver Dowden, fast over for Sky Sports.

Kapaciteten til de fire opgør vil blive øget fra 25 til 50 procent, og det betyder cirka 40.000 på lægterne til de fire knockoutkampe.

Wembley er vært for i alt syv kampe ved EM. Det inkluderer Englands tre indledende gruppekampe mod Kroatien, Skotland og Tjekkiet.

England slog foran knap 18.500 tilskuere søndag Kroatien med 1-0, og nu venter de to sidste gruppekampe, hvor der ligeledes vil være omkring 25 procent fyldte sæder.

Første kamp med den øgede kapacitet bliver ottendedelsfinalen mellem vinderen af gruppe E samt en af de bedste treer 29. juni.

Senere venter semifinalerne 6. og 7. juli og finalen 11. juli med omkring et halvt fyldt stadion.

Tennisturneringen Wimbledon, der starter 28. juni, bliver ligeledes gennemført med cirka 50 procents belægning på tribunerne frem til singlefinalerne på Centre Court.

Til både dame- og herrefinalen vil kapaciteten være på 100 procent eller omkring 15.000 tilskuere, oplyste arrangøren, All England Club (AELTC), mandag.