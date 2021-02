Karantænerusten Kerber savner rytme efter tidligt exit

Hun har vundet tre grand slam-titler i sin karriere, men på det seneste har tyske Angelique Kerber ikke haft meget at byde på i verdens største tennisturneringer.

Natten til mandag røg den tidligere verdensetter ud i første runde af Australian Open og blev på vej mod nederlaget ovenikøbet tildelt et såkaldt 'æg' af Bernada Pera fra USA.

0-6, 4-6 lød de nedslående cifre for 33-årige Kerber, som var en af mange spillere, der måtte tilbringe to uger i karantæne efter ankomsten til Melbourne, fordi en passager på flyet dertil blev testet positiv for coronavirus.

Og Kerber mener selv, at den lange periode uden ordentlig træning kan have været en medvirkende årsag til den sløje indsats mod verdens nummer 66.

- Selvfølgelig kan det mærkes, når man ikke har slået til en bold i to uger, og man ikke er inde i rytmen.

- Jeg forsøgte virkelig at forblive positiv og få det bedste ud af de to uger, men man mærker det, især når man spiller en af de første kampe i en grand slam mod en modstander, der ikke har været i lockdown, siger Kerber ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Indespærringen er dog næppe den eneste forklaring på skuffelsen i Australien.

Kerber fik nemlig lejlighed til at banke sig tilbage i rytmen i en opvarmningsturnering i sidste uge, hvor hun vandt to kampe, inden hun tabte kvartfinalen.

Tyskeren har vundet tre af de fire grand slam-turneringer i løbet af sin karriere, men storhedstiden ligger efterhånden nogle år tilbage.

I slutningen af september blev hun sendt hjem fra French Open i første hug efter et choknederlag til den forholdsvis ukendte Kaja Juvan fra Slovenien.

Nu gentog hun altså fiaskoen i Melbourne.

- Måske ville jeg have tænkt mig om en ekstra gang, hvis jeg havde vidst, at jeg skulle være i karantæne i to uger uden at kunne slå til en bold, siger Angelique Kerber.