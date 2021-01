Kina simulerer corona-omgivelser i træning frem mod OL

Kina forbereder sig på et OL 2021 uden tilskuere og med streng coronakontrol.

Det sker med træning i omgivelser, der simulerer dem, der kan vente det store lands mange atleter ved legene i Tokyo.

Det skriver Reuters med den kinesiske nyhedsbureau Xinhua som kilde.

- Ved at simulere et rigtigt konkurrencemiljø og opstille reelle konkurrenceprocedurer er atleterne bedre forberedt til at konkurrere under stort pres, siger bueskydningstræneren Pan Minrui.

Lederen af det kinesiske gymnastikprogram, Miao Zhongyi, fortæller, at det også inkluderer et strengt kontrolmiljø.

- Alle atleterne vil også skulle leve og træne under et strengt epidemipræventions- og epidemikontrolmiljø under legene i Tokyo, så hvis de kan vænne sig til et sådan miljø på forhånd, får de en psykologisk fordel i de olympiske arenaer, siger Miao Zhongyi.

Den Internationale Olympiske Komité håber at have tilskuere på tribunerne ved OL i Tokyo, men det er stadig usikkert, om det bliver muligt.

Kina sluttede på tredjepladsen i medaljetabellen ved OL i Rio i 2016 efter USA og Storbritannien.

OL, der er udskudt fra 2020, skal efter de nye planer afvikles fra den 23. juli til den 8. august i år.