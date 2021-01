Klart svar fra Sundhedsstyrelsen

Den Internationale Olympiske Komité ser gerne, at OL-atleter springer vaccinekøen over, og Team Danmark har rettet henvendelse til myndighederne. Det er dog ikke aktuelt, siger Sundhedsstyrelsen

Skal olympiske atleter have lov til at springe køen over til coronavaccinen? Det er det store spørgsmål, der i øjeblikket florerer i sportsverdenen.

Mens arrangørerne kæmper for at afholde OL midt i en global pandemi, kæmper den Internationale Olympiske Komité (IOC) med, hvordan man får 15.000 olympiske og paralympiske atleter til Japan.

Dick Pound, der er et førende medlem af IOC mener, at atleter skal prioriteres adgang til coronavaccinen for at sikre, at det forsinkede OL kan gennemføres som planlagt til sommer.

- At tage 300 eller 400 vacciner ud af flere millioner for at få Canada repræsenteret ved en international begivenhed af denne karakter, det tror jeg ikke, at der ville komme noget offentligt oprør over, siger Dick Pound til Sky News og tilføjer:

- Det vil være en beslutning, som hvert land skal træffe, og der vil være mennesker, der siger, at de så sniger sig ind i køen, men jeg synes, det er den mest realistiske måde at gå videre på.

Dick Pound har været medlem af den Internationale Olympiske Komité siden 1978. Foto: Ritzau Scanpix/Christinne Muschi

Vaccinen er vigtig for eliteidrætten

Men i Danmark er de danske OL-atleter endnu ikke lagt ind i vaccinationsprogrammet, og ifølge Team Danmarks direktør, Lone Hansen, er vacciner væsentlige for eliteidrætten.

- Hvis det skal være realiserbart, at de store konkurrencer, herunder OL, skal komme i gang i 2021, er vaccinerne vigtige. Det er vigtigt, at vi får en plan, fordi hvis de skal vaccineres, skal det hænge sammen med den konkurrenceaktivitet, der skal laves på højt niveau, siger Lone Hansen.

Samtidig understreger hun også over for Ekstra Bladet, at de svageste i samfundet skal vaccineres først. Derfor ønsker Team Danmark ikke, at OL-atleter skal springe køen over, men de håber, at der snart bliver lagt en plan for atleterne.

- Vi er i kontakt med myndighederne og har fuld forståelse for og accept af, at de mest udsatte først og fremmest får vaccinerne. Men myndighederne er klar over, at der et behov hos eliteidrætten for at kunne deltage ved OL. Det er først og fremmest planlægningen, der giver muligheden for at hjælpe eliteidrætten til en ansvarlig forberedelse, siger Lone Hansen.

Det danske banelandshold vandt suverænt VM-guld i holdforfølgelsesløb i februar og er blandt de største favoritter til guld ved OL. Foto: Kacper Pempel/Reuters

Morten Mølhom Hansen, der er administrerende direktør hos Dansk Idrætsforbund (DIF), håber også på, at en vaccine til de danske OL-atleter bliver en realitet, men samtidig ønsker han ikke, at atleterne skal springe køen over.

- Det vil klart være en fordel, hvis atleterne bliver vaccineret, men en anden ting er også medier, trænere, ledere, eksperter og alle, der skal Tokyo. Des mere man kan vaccinere des bedre, så slipper man for et større test-arrangement med sociale bobler. Men vi venter på, at det bliver vores tur, siger Morten Mølholm Hansen og tilføjer:

- Jeg er dog ret sikker på, at det bør være muligt at vaccinere atleterne, men hvis vi ikke kommer med i vaccinationsprogrammet inden OL, kan vi måske få hjælp af IOC.

De første danskere, der får coronavaccinen er plejehjemsbeboere og sundhedspersonale, og det første stik blev givet 27. december.

Ikke aktuelt

Det er Sundhedsstyrelsen, der har ansvaret for vaccinationsprogrammet i Danmark, og de definerer, hvilke målgrupper der skal vaccineres, og i hvilken rækkefølge.

Sundhedsstyrelsen fortæller til Ekstra Bladet, at det på nuværende tidspunkt ikke er aktuelt, at OL-atleterne kommer med i vaccinationsprogrammet.

'I disse første uger af vaccinationsindsatsen har vi ikke ret mange doser til rådighed, og derfor bliver de meget stramt prioriteret med henblik på at forhindre alvorlig sygdom og død, og at sikre kritiske funktioner i sundhedsvæsenet.'

'Derfor er ældre i plejebolig og personale på akut- og intensivafdelinger samt personale i plejeboliger i kommuner med højest smittetal prioriteret højest,' skriver Tina Guldmann Gustavsen, der er pressechef i Sundhedsstyrelsen.

I vores naboland Norge er det heller ikke på tale, at OL-atleter bør prioriteres i vaccinekøen. Det fortæller flere norske politikere til VG.

