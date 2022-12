Knust Kane tager ansvaret

Harry Kane blev skurken, da England lørdag måtte sige farvel til VM allerede i kvartfinalen.

Den ellers sikre skytte havde udlignet til 1-1 på straffespark mod Frankrig, men da han i det 84. minut fik en ny chance for at udligne den franske føring ved stillingen 1-2, sendte anføreren bolden langt over mål.

Dagen derpå tager han ansvaret på sine skuldre.

- Helt knust. Vi gav alt, og det kom ned til helt små marginaler, som jeg tager ansvaret for. Vi kan ikke gemme os. Det gør ondt, og det vil tage noget tid at komme sig over det, men det er en del af sporten, skriver Harry Kane på Twitter.

Harry Kane var tydeligt påvirket efter Englands VM-exit. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

England har stadig ikke vundet en titel siden VM i 1966, og denne gang bliver det ikke engang tæt på.

'Three Lions', som det engelske landshold kaldes, havde ellers fået blod på tanden efter sidste års finaleplads ved EM, hvor det blev til nederlag efter straffesparkskonkurrence mod Italien.

Nu er næste chance ved EM i Tyskland i 2024.

- Nu handler det om at bruge oplevelsen til at blive mentalt og fysisk stærkere til næste udfordring. Tak for al støtten under hele turneringen - den betyder meget, lyder det fra Kane.

Frankrig skal efter sejren over England møde Marokko i semifinalen på onsdag.

