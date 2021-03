100 millioner kroner? Ja, sgu' da!

KNASTØR AFSLUTNING, ja nærmest en Dry Martin(i) …

Jo, der var bestemt Barcelona-magi over Martin Braithwaites elegante chip, der både snød Ofir Marciano i Israels mål og sendte Danmark i front allerede efter behagelige 13 minutter af VM-kampen.

I sekunderne forinden havde Martin Braithwaite på speed og rå power ødelagt stakkels Hatem Abd Elhamed i en regulær løbeduel, hvor Barcelona-spidsen viste lige præcis, hvorfor han er et aktiv for det danske landshold.

Speed, gå-på-mod, energi og evnerne til at løbe dybt på modstanderne.

Vigtig type, selvom det langt fra er alle touch på bolden, der lykkes for Braithwaite, selvom han til daglig kan nærstudere, hvordan Lionel Messi gør.

Ren Elkjær. Martin Braithwaite chipper bolden i mål mod Israel. Foto: Ronen Zvulun / Reuters / Ritzau Scanpix

MINDST LIGE SÅ – ja, faktisk mere – spændende er manden bag oplægget til Braithwaite og det senere 2-0-mål, der cementerede VM-sejren over Israel.

Et mål, hvor Hatem Abd Elhamed igen var i klovnerollen.

Manden hedder Jonas Wind, var over kuglen som en høg – og han er lige nu Danmarks bedste angriber.

Den chance, Kasper Hjulmand kastede ud til Jonas Wind, blev grebet ufatteligt stærkt af FCK-angriberen.

Nærmest fra straffesparkspletten. Jonas Wind udnytter en fejl og smasker bolden i kassen til 2-0. Foto: Ronen Zvulun / Reuters / Ritzau Scanpix

HAN KAN SIMPELTHEN så mange ting den 23-årige Superligastjerne.

Spilintelligensen er verdensklasse.

er verdensklasse. Går sublimt med i spillet – også lidt baglæns fra det felt, hvor han ellers huserer.

– også lidt baglæns fra det felt, hvor han ellers huserer. Iskold afslutter. Både med fødder og hovedet.

STÅLE SOLBAKKEN FORUDSAGDE for et år siden, at Jonas Wind kan blive den første spiller, der runder 100 millioner kroner-skiltet i et salg fra Superligaen.

Det lyder voldsomt, også med en corona-økonomi i fodboldverdenen, men langt fra utænkeligt.

Nu har Wind scoret sit første VM-kvalifikationskasse, men tænk på en sommer, hvor han brænder EM-slutrunden af foran alle de store klubber, trænere, scouts og agenter.

RAMMER HAN DET udstillingsvindue rent, så har han både statur og kvalitet til, at slutsedlen runder det magiske tal.

Jo, han slider i det sammen med resten af FCK-mandskabet i Superligaen, men netop landsholdet kan blive den katalysator, der også får Wind til at funkle der.

Som spillertype er han en kæmpe gevinst for Kasper Hjulmands landshold.

Uanset hvad, så har Jonas Wind sat sig på pladsen som førsteangriber for landsholdet, og både Kasper Dolberg, Andreas Skov Olsen – og hvem der ellers vil udfordre Wind, skal stå umanerligt tidligt op.

Tak min dreng!. Kasper Hjulmand er godt tilfreds med Jonas Wind. Foto: Jack Guez / AFP / Ritzau Scanpix

To danskere topper - stjernen flopper

SEJREN OVER ISRAEL var aldrig rigtig i fare, selvom israelerne fik lagt lidt pres på i starten af anden halvleg, men altså ... hjemmeholdets bagkæde lignede jo noget fra den absolutte bund i Superligaen …

Fik vi udnyttet det godt nok? Nej, egentlig ikke. For mange tekniske fejl og for lidt fremdrift spolerede nogle af mulighederne.

SÅ HJALP DET HELLER ikke, at Christian Eriksen spillede en fuldstændig forglemmelig landskamp.

Inter-spillerens niveau skal løftes betragteligt, hvis Danmark skal brage igennem til sommerens EM.

Når regningen skal gøres op, så leverede Danmark lige præcis, hvad de skulle, men heller ikke mere.

Det gav dog en en perfekt start på VM-kvalifikationen med de tre point på udebane, men stadig med masser af muligheder for mere flow i spillet, hurtigere boldomgang, bedre pres og flere chancer.

Ja, så fik vi ovenikøbet set en fodboldkamp med tilskuere på lægterne, ingen VAR – og en dansk sejr.

JO, JO – FORÅRET er på vej, der er tilskuere på vej til EM-kampene i København, men når nu regeringen og ekspertgruppen har lagt Superliga-beregningerne til grund for UEFA-beskeden, hvorfor hulen kan de så ikke bruges i netop Superligaen?

Klart UEFA skulle have et svar, og sjovt nok flugtede de 11-12.000 tilskuere med det europæiske fodboldforbunds minimumskrav, men få nu sat skub under Superligaklubbernes mange gode ideer.

