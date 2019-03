Absurd: Slået tilbage i sædet

På dagen, hvor regeringen og DF præsenterede en sundhedsreform, stod det danske landshold også længe til indlæggelse!

På intensivafdelingen endda.

Efter at have været ned med 3-0 og så til 3-3, der efter den kamp må føles som en ren vanvidssejr. Leveret af et hold, der åbenbart ikke KAN tabe med Hareide ved roret.

Det var sgu’ et regulært mirakel som kampen forløb. Ja, skal vi ikke bare sige, at Danmark var svineheldige efter det der lignede en gedigen røvfuld.

Se også: Komplet vanvid - mirakuløst comeback!

Meget lidt fungerede og kun Yussuf Poulsen stod en smule positivt frem, men den danske evne til at holde kampen i live til de døende minutter og skabe et afsindigt drama er til seks store stjerner!

Diagnosen for patienten fra fodbolddoktoren må alligevel have været temmelig klar, da Danmark var helt nede i sækken: Sløv i tanke og handling, molesteret i nærkampe – og en mild tilstand af uforklarlig passivitet…

Læg dertil en afsindig stor mangel på kvalitet i selv simple afleveringer, et par backer, der hverken havde styr på de defensive pligter eller bidrog offensivt og en ufarlig fronttrio, så har du et meget godt billede af kampen mod Schweiz.

Artiklen fortsætter under billedet:

Dansk jubel. Foto: Lars Poulsen

OK, det var en regulær skandale, at Remo Freuler kunne høvle kuglen i netmaskerne efter 19. minutter. At dommer Skomina ikke ser, at Ajeti bruger venstre overarm til at stoppe bolden med var absurd.

Hvor er VAR, når man skal bruge det! Og lad os da lige snuppe Nicolai Jørgensens fine stikning til Yussuf Poulsen i anden halvleg med. Scoring underkendt for offside, men også har var dommerne på glatis.

Nå, det ændrer ikke på, at Danmark i de største perioder var klart det næstbedste hold i Basel, hvor en stor urmesse blev afholdt uden at det fik Danmark til at falde i slag.

Men senere gik der kuk i uret!

Artiklen fortsætter under billedet:

Christian Gytkær med stærkt indhop. Foto: Lars Poulsen

Se også: Én helt i top - to i farezonen

Sejlene blev rebet en anelse i starten anden halvleg og de værste huller i schweizerosten stoppet. Hurtigere boldomgang, Christian Eriksen mere i centrum og langt større vilje og aggressivitet.

Nok? Næh, det troede man ikke - og Arsenals Granit Xhaka fik gennem hele kampen alt, alt for meget plads som han udnyttede eminent, og selvfølgelig skulle han også have det til 2-0-scoringen.

Mod et Scweizisk landshold, der manglede tre af de største profiler, nemlig Shaqiri, Seferovic og Schär, var Danmark en skuffelse, men med en afslutning og Zankas, Gytkærs og Dalsgaards pointgivende kasser glemmes ikke lige foreløbig.

Men indtil Danmark gik scoringsamok var det igen et lettere sjasket udtryk, hvor evnen til at sætte spillet igen var fraværende – og hvor Schweiz var teknisk, fysisk og taktisk bedre.

Hvorfor er Danmark ikke bedre til at tage styringen over en kamp. Fordi vi ikke vil eller ikke kan?

Schweiz har i direkte modsætning en klar spilfilosofi, hvor man eksempelvis lægger vægt på at spille bolden rundt og frem. Selv i pressede situationer.

Hareide må i hvert fald have nogle panderynker:

Spidsangriberen. Nicolai Jørgensen fik spillet sig op i løbet af kampen og god i enkelte aktioner, når han trak ned i banen, men lige nu ikke stærk nok til at ligge alene på toppen. Men er Christian Gytkær – trods scoringen - virkelig vores bedste bud på en afløser…

Jens Stryger-Larsen og Henrik Dalsgaard bidrager med alt for lidt offensivt. Havde en del at se til med de schweiziske wingbacker, men alligevel. Nu fik Henrik Dalsgaard pyntet gevaldigt på sagerne med 3-3-målet, men der skal ske noget mere på den front.

Doktor Hareide fandt i hvert fald aldrig kuren mod den schweiziske syge, men trods alt en genvej til tre point via knofedt og en helt ufattelig moral og evig fight. Et vigtigt DNA for dette landshold og en evne, der slår en tilbage i sædet...

Landsholdet blev med det ene point trods alt udskrevet inden næste EM-kvalifikationskamp, men det må alligevel være på plads med et ’Go’ bedring’…

Super-managers bedste råd: Tippet de fleste overser

Se også: Tordner mod Tøfting: Det er virkelig dumt!

Xhaka fyrer den ind bag Kasper Schmeichel:

Se billederne: Eriksens og Spurs' nye stadion indviet

Hareide undrer sig over danskerne: I er svære at begejstre