Afsindigt, FCM!

- Et pointgennemsnit på 2,63 per kamp viser alt om, hvilken vanvittig sæson FCM har gang i, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

MED REGNEN silende ned over Brøndby Stadion skulle flere gør regnebrættet op efter det, der trods alt kunne kaldes et topopgør.

I KORT FORM:

FC Midtjylland vinder bare rub og stub – også på bløde dage.

Brøndby kan for anden uge i træk stå med en udmærket fornemmelse af kampen – og nul point.

Stig Tøfting satsede hele butikken i sin klumme i Ekstra Bladet – og FCM’s sejr kostede fantastiske Tøffe en gåtur fra Aarhus til Herning næste søndag. Go’ tur. Det er sikkert godt for kampvægten …

HVIS FC KØBENHAVN havde håbet, at Brøndby kunne stikke en kæp i hjulet på det mesterskabstog, der er taget af sted fra perron 1 i Herning, så måtte Ståle Solbakken og co. tro om igen.

Nu var det ikke, fordi FCK selv sprudlede afsindigt i deres 1-0-sejr over FC Nordsjælland, men hvis Ståle Solbakken tænker, at det sgu’ er lige meget, hvor sløjt FCM spiller, så vinder de alligevel, jamen så har han fat i noget.

12 ud af 16 sejre er hentet med et f….. mål!

Var bare to af dem endt med uafgjort, så havde Solbakken med garanti fået en væsentlig bedre juleferie.

MOD BRØNDBY lignede det længe en usædvanlig blød dag på kontoret for midtjyderne, selvom opgøret var både intenst - med tempo og vilje fra begge mandskaber.

Jo, banen var glat og svær, men antallet af elendige beslutninger og sjuskede afleveringer var lige så talrige som julefrokostbranderter!

Samtidig lå midtjydernes pres på Brøndby mellem slatten og ikke-eksisterende – og så kommer FCM til at ligne et ganske ordinært fodboldhold.

SAGEN ER BARE, at FC Midtjylland har topholdets tro på, at chancerne nok skal komme, selv når spillet ikke kører. Og at de har de individuelle kvaliteter og viljen til både at skabe dem – og score på dem.

Først da Frank Onyeka med en fremragende aflevering spillede kuglen i dybden til en forudseende Sory Kaba, der kunne spille Awer Mabil fri til scoring.

Det med viljen sørgede Frank Onyeka for, da han voldtacklede bolden i kassen, efter at Sigurd Rosted havde forsømt at sparke bolden ud over baglinjen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Awer Mabil gjorde det til 1-0 for midtjyderne. Foto: Lars Poyulsen

NU LIGGER FCM med et afsindigt pointgennemsnit på 2,63, og det giver naturligvis mesterskab, hvis de kan fastholde det.

Man kan også sige, at så længe de kan holde FCK på syv points afstand, så kan københavnerne selv ikke med sejre i de to indbyrdes kampe i slutspillet afgøre det selv.

Det er med andre ord en vild sæson, FCM har gang. Vanvittig flot – og tænk så, hvis de i flere kampe fik spillet til at flyde, som de gjorde mod FCK i 4-1-sejren….

BRØNDBY STÅR TIL gengæld tilbage med tre nederlag i træk og 19 point til førstepladsen.

Det er kun to gange tidligere i Superliga-historien, at de efter 19 runder har været så langt fra førstepladsen.

NEJ, DET ER ikke dér, Brøndby skal måle sig lige nu, men alligevel en mavepuster – og tre nederlag i træk er alvorligt på de kanter.

Ikke mindst for Niels Frederiksen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kamil Wilczek og Johan Larsson fejrer det ene Brøndby-mål, de skabte sammen. Foto: Lars Poulsen

NU ER DE SÅ faldet mod AGF, FCK og FCM, altså nr. tre, to og et i Superligaen, så det kig bagom tallene er nødvendigt. Her er det vel kun nederlaget til AGF, der er problematisk - og det faldt så formildende i Aarhus.

Mere problematisk er det, hvis kampen om tredjepladsen bliver tabt til netop AGF, der forsømte at slå sømmet i bjælken mod Lyngby, hvor de ellers havde chancerne.

BRØNDBY SLUTTER af hjemme mod Hobro, hvor Brøndby ganske enkelt skal have mere ud af en genopstandne Johan Larsson og Lasse Vigen samt en Kamil Wilczek i stor scoringsform!

Hvis Niels Frederiksen vil undgå, at der skal tales fyring og varme sæder i en kold tid, så skal der simpelthen sættes en sejr i bogen.

Se også: Brøndby knækket i blodigt drama

Danske roligans' værste mareridt: Så brutale er de

Brøndby-fans i krig: Derfor tog de hævn

Revolution i Brøndby: Sådan ser fremtiden ud