Aldrig set før: Brutalt slagsmål i Superligaen

Næste sæsons Superliga bliver et hundeslagsmål af dimensioner - og med masser af bristede illusioner, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

FYR NOGLE FADØL i halsen, nyd oprykningen i Lyngby og overlevelsen i Hobro, hold lidt ferie – og forbered jer så på det vel nok største hundeslagsmål i Superligaens historie!

Sammen med Silkeborg, der har kunnet juble en uges tid, så skal Lyngby og Hobro nemlig spille i en Superliga, der vil få tårerne til at trille flere steder.

Årsag: Superligaen skal barberes ned til 12 hold og derfor skal der findes tre (!) nedrykkere. En brutal knytnæveduel.

DET KAN IKKE undgå, at blive en opvisning i bristede ambitioner og dyre satsninger tilsat godt med trænerfyringer.

Selv normalt stabile midterhold – hvis man da kan tale om det – må gå ind til sæsonen med en vis frygt i maven.

Det gælder i hvert fald også oprykkerne fra 1. division og overleverne fra de seneste ugers playoff-kampe.

DET BLIVER MED ANDRE ord en vanvittig Superliga, hvor man ikke kan hænge sin hat på et par playoff-kampe for at redde livet.

En nødvendig sæson for at nå det rigtige sted hen, nemlig en Superliga med 12 hold.

At Vendsyssel er strøget ud af Superligaen – sammen med Vejle – er ikke noget voldsomt stort tab om end nordjyderne har været et fint bekendtskab.

At man ikke over to kampe kan slå Lyngby, der i vinterpausen var tættere på nedrykning til 2. division end duften af Superliga, siger vel alt om niveauet.

Vendsyssels træner Peter Enevoldsen formåede ikke at holde klubben i Superligaen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I VENDSYSSEL OG omegn kan man roligt fastslå, at den meget sene fyring af Jens Bertel Askou og Mike Tullberg var ren ledelses-panik og altså heller ikke havde nogen effekt.

Ole Nielsen var altså ingen messias som nyansat sportschef efter den knapt så kønne Riddersholm-exit - og ledelsen fik da også nogle hug fra anfører Alexander Juel efter kampen.

Der er vist lidt arbejde med på de kanter...

FORHÅBENTLIG HAR man bygget et nogenlunde fundament for topfodbold i Hjørring, men ligesom holdene i Superligaen skal det, så bliver 1. division også et masseslagsmål om den ene oprykningsplads.

Der bliver altså ikke meget tid til rebe sejlene for Vendsyssel.

I den nye 1. division må Vejle, Vendsyssel, Viborg være voldsomme favoritter. 3xV-ligaen…

Jonas Damborg og Emmanuel Afriyie Sabbi fejrer en sæson mere i Superligaen. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

TILBAGE TIL SUPERLIGAEN, hvor man i Hobro rent faktisk høstede frugterne af en fyring.

Allan Kuhn røg ud, Peter Sørensen fik sat lidt mere skik på defensiven og Hobro er stadig Superligahold. Bestemt ikke ufortjent, at de er det – og nu har vi jo også vænnet os til, at de er der…

LYNGBY! JAMEN, det er jo fuldstændig vanvittigt, at en truende konkurs og dernæst en halv ankel nede i 2. division er blevet vekslet til en Superliga-billet.

Det siger noget om ustabiliteten i 1. division, men det siger den ondefløjteme også noget om rygrad og en flok spillere i Lyngby, der fik smadret en vild stime sammen.

Bare husk en ting i 2800 Kongens Lyngby: Få nu for h…. styr på økonomien! Vi gider ikke flere konkurser eller betalingsstandsninger fra den kant.

GLEMMER VI HELT Silkeborg?

Måske, men her gemmer der så måske det største potentiale af oprykkerne.

Solid talentafdeling, god lokal opbakning, fin økonomi og et kongestadion.

Michael Hansen overtog fra Peter Sørensen, da holdet lå fjerde sidst, men afleverer nu fornemt holdet til Kent Nielsen som vinder af 1. division.

UNDER ALLE omstændigheder: Tak for en fornem 2018/19-sæson – og vi glæder os allerede til næste udgave, hvor skoene for alvor skal kridtes og de lange knopper skrues på i kampen for overlevelse!

