Benhård Møller smadrer igennem

PÅ BANEN var albuerne højt løftet, og nu har Peter Møller smadret igennem i sin første store gerning som DBU-direktør.

Der var nemlig ingen tvivl om, hvem der havde truffet beslutningen og hvor ansvaret skal placeres for det landstrænerskifte, der blev annonceret i DBU-bunkeren på den københavnske vestegn.

Det var en en brutal Peter Møller-aktion i feltet – og albuen ramte i denne ombæring Åge Hareide, der bliver skiftet ud med Kasper Hjulmand fra sommeren 2020.

Hvis altså Åge Hareide sidder på posten så længe, for det er ingen tvivl om, at Åge Hareide synes, at ikke mindst timingen af offentliggørelsen var elendig. Det vidner Peter Møllers studse ikke-svar på spørgsmålet om, hvorfor Hareide ikke var tilstede ved dagens pressemøde.

’Når Åge ikke er her i dag, så synes jeg, at du skal spørge ham om, hvorfor han ikke er det’, lød det fra Møller.

SAGEN ER NATURLIGVIS den, at enhver leder med en bestemt udløbsdato, svækkes brutalt og motivationen falder vel også en anelse. Når afløseren, så ovenikøbet står navngivet i kulissen, så er det ekstra markant.

Sådan er det også for Åge Hareide – og selvfølgelig må nordmanden være skuffet over, at han ikke engang nåede at tale kontraktforlængelse med DBU, før han blev vippet ud.

Det er ’Dead man walking’ for Åge Hareide – dog med den undtagelse, at det for spillerne også er vanvittigt vigtigt, at holdet kvalificerer sig til EM i 2020, så den rene arbejdsvægring kommer vi ikke til at se.

Artiklen fortsættes under billedet:

Peter Møller, fodbolddirektør i DBU, præsenterer Kasper Hjulmand som kommende ny landstræner og Morten Wieghorst som assistenttræner. Foto: Tariq Mikkel Khan

JA, DET ER en kontrakt, der ikke bliver forlænget ved udløb i sommeren 2020, men uanset hvordan formuleringen lyder, så er det et fravalg af Åge Hareide – og man kan jo ikke fortænke folk i at spekulere på, om hele denne tidlige annoncering er for at presse Hareide tidligere ud. Selvom Peter Møller brugte det meste af taletiden på at rose Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson.

Alligevel vil der være en del grunde til, at den ærekære Hareide sidder tiden ud, og DBU har heller ingen tradition for fyringer:

Han er oprigtigt begejstret for at arbejde med den nuværende landsholdsgruppe og dem slipper han nødigt.

Han vil naturligvis gerne have fuld plade i øvelsen at kvalificere det danske landshold til det maksimale antal slutrunder, som han har haft mulighed for.

At afslutte perioden som landstræner ved EM i 2020 på dansk grund vil også være en fjer i hatten for Hareide.

PETER MØLLER argumenterede godt for, at offentliggørelsen skulle finde sted nu. Rettidig omhu, lød det blandt andet. Jo, jo – flotte ord og rigtigt er det da også, at Hjulmand formentlig skulle landes nu før han fik et andet job.

Kunne man have inddraget Åge Hareide i processen, lavet aftalen, men først offentliggøre den, når Danmark var kvalificeret til EM?

Tjae, her forstår jeg godt, hvis Peter Møller har tænkt, at den slags ikke kan holdes indenbords og at han dermed på et eller tidspunkt ville blive fanget på det forkert ben.

Ikke mindst fordi, Peter Møller ikke bare forkaster Åge Hareide, men også kører hans forslag om Jon Dahl Tomasson som ny landstræner midt over – og hvem ved, har Åge Hareides nej til at styre vikarlandsholdet givet ham intern miskredit hos DBU?

Artiklen fortsættes under billedet:

Kasper Hjulmand er ny landstræner fra sommeren 2020. Foto: Tariq Mikkel Khan

EKSTRA BLADET kan fortælle, at anfører Simon Kjær og resten af spillerådet ikke blev hørt. Til det er blot at sige, at det bestemt ikke er nogen selvfølge. Peter Møller tager ansvaret, og det er ikke en demokratisk proces at vælge ny landstræner.

Med manøvren har Peter Møller da også cementeret sin position som stærk mand i unionen og løsningen med Hjulmand er i bedste fald visionær og strategisk velfunderet.

Kasper Hjulmand? Det klart bedste bud på en træner med dansk pas, når Michael Laudrup åbenbart ikke gider…

I Hjulmand får DBU meget mere end en landstræner, men bliver vi ved fodbolden, så har Kasper Hjulmand alle de nødvendige kompetencer. Mandskabsbehandling, teoretisk og taktisk velfunderet – og efterhånden med en del erfaring.

Det er selvfølgelig ingen tvivl om, at der i et landstrænerjob skal skabes resultater. Hver gang. Her er ikke meget proces, udvikling og tålmodighed – og det er her Kasper Hjulmand bliver både udfordret og kan blive mødt med kritik.

DBU FÅR OGSÅ en landstræner, der vil udviklingen af dansk fodbold – og ikke siden Morten Olsen, da han var bedst, har Danmark med Hjulmand fået en bedre mulighed for at få strikket en sammenhængende plan sammen, der definerer talentudvikling i Danmark - og fortæller meget tydeligt, HVORDAN Danmark spiller fodbold.

Som man eksempelvis har gjort i Belgien.

Det kan være den tidlige hjule-gave - ikke mindst hvis han kan finde den perfekte balance mellem resultater og begejstring!

Ny landstræner kom bag på Kjær: Anføreren vidste intet

Officielt: Hjulmand bliver landstræner

Se Peter Møller forklare skiftet på landstrænerposten:

Varm transfersommer venter: Sådan handler AGF

Varm transfersommer venter: Sådan handler Silkeborg, Esbjerg og OB

Varm transfersommer venter: Sådan handler FCK

Varm transfersommer venter: Sådan handler FCK

Varm transfersommer venter: Sådan handler Brøndby