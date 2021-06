Beretning fra Parken: Chokerende ligegyldigt

CYKELTUREN HJEMMEFRA til Parken duftede fantastisk af EM.

Pladser, gader, stræder og parker var fyldt med rød- og hvidklædte danskere, der lige som undertegnede havde en boblende EM-feber i maven.

Den fornemmelse holdt lige indtil 42 minutter og 11 sekunder af kampen mod Finland.

Lige præcis dér faldt Christian Eriksen om. Og blev liggende. Alt for længe.

CHOKKET STOD MEJSLET i ansigterne på de tilskuere, der var tæt på Christian Eriksen og de tililende danske spillere, der blot kunne konstatere, at Christian Eriksen lå alt for livløs på grønsværen.

Det var minutter, der føltes som timer, da læger måtte give hjertemassage, og de danske spillere dannede en mur rundt om Eriksen for at skærme ham for de mange blikke.

Alligevel stod alvoren at læse med store bogstaver i de danskere spillere ansigter, hvor tårerne fik frit løb. Det var alvorligt, livstruende og ganske ufatteligt.

Christian Eriksen fik hurtig og kompetent hjælp. Foto: Lars Poulsen

Minutterne, der sendte Parken og resten af Danmark i chok. Foto: Lars Poulsen

LIGE DÉR BLEV EM, fodbold, fest og farver inderligt ligegyldigt – og helt ubegribeligt hjerteskærende blev da, da Christian Eriksens kæreste og mor til deres to børn stod på sidelinjen og blev trøstet af Simon Kjær, Kasper Schmeichel og teamchef Christian Nørkjær.

Det er ikke svært at sætte sig ind i den angst, tvivl og uvidenhed, der i de minutter må have hvirvlet rundt i hovedet på hende.

Heldigvis kunne hun og resten af Danmark få den glædelige besked, at Christian Eriksen var ved bevidsthed, stabil og altså uden for livsfare.

Peter Møller sammen med Christian Eriksens kæreste, der forståeligt nok er chokeret. Foto: Lars Poulsen

REAKTIONERNE I PARKEN, der blev mere og mere stille, efterhånden som de barske realiteter gik op for folk, var da også et regulært jubelbrøl, da beskeden om Eriksens stabile tilstand gik ud gennem højtaler-anlægget?

Det var også tilfældet, da meldingen om, at kampen skulle genoptages.

MAN KAN DISKUTERE længe, om det var det rigtige – men under alle omstændigheder, så viser det en kæmpe rygrad i den danske landsholdstrup, at man snørede støvlerne kort efter beskeden om, at Christian Eriksen var o.k.

Det er vikingementalitet, og er du gal for nogle mandfolk!

Ufølsomt? Nej, Christian Eriksen sagde spil til resten af holdet, da de var i kontakt med ham – og lige netop det er afgørende. At de kunne se han var o.k.

DET SPØRGSMÅL DE fleste stiller sig lige nu er selvfølgelig, hvordan fremtiden ser ud for Christian Eriksen?

Hvordan kunne det ske, at han uden videre faldt om denne juni-dag i Parken, og hvad betyder det for hans liv – og hans fodboldkarriere.

Det skal en hær af eksperter nu udrede, men ganske almindelig sund fornuft vil formentlig tilsige, at vi ikke ser Christian Eriksen mere i en dansk landsholdstrøje i denne EM-slutrunde.

Ærgerligt for Danmark, trist for Christian selv, men lige hér må fodbolden langt ned af prioriteringslisten.

OM HAN KOMMER tilbage eller ej, ændrer heller ikke på, at denne slutrunde på den ene eller anden måde bliver dedikeret til Christian Eriksen.

Vi er med dig, Christian. Hele vejen!

Også på en noget tungere cykeltur hjem fra Parken.

Chokerende ligegyldigt

Pierre Emile Hæjbjerg går den tunge gang efter det brændte straffespark. Foto: Lars Poulsen

EN LILLE INDRØMMELSE. Aldrig har jeg haft så svært ved at skulle skrive om en fodboldkamp, og der var endda to af slagsen i Parken.

Begge hed de Danmark-Finland.

Den ene foregik fra minut nul til 42 – og viste et dansk hold, der lod sig trække ned i tempo af Finlands betontilgang, men som alligevel fik plottet adskillige spark ind på Lukas Hredecky.

Så var der resten af kampen. Samme to hold, men en underlig distanceret forestilling som det var svært rigtigt at leve sig ind i.

ÅRSAG: Ja, naturligvis Christian Eriksens uvirkelige kollaps, der gjorde fodbold til noget nær en ligegyldighed.

Respekt for, at det danske landshold så sig i stand til at spille kampen til ende på en både tragisk og uhyggelig baggrund.

Selvfølgelig var de danskere spillere rystede, og tankerne er fløjet alle mulige steder hen.

Forståeligt, naturligt, menneskeligt.

Joel Pohjanpalos jubler efter sin scoring. Foto: Lars Poulsen

En chokeret Kasper Hjulmand skal nu have sin trup på ret køl igen. Foto: Lars Poulsen

SPILMØNSTERET VAR det samme, danskerne pressede – og på et dansk landshold ude af psykisk balance, så virkede det nærmest helt naturligt, at finnerne på deres eneste chance fik scoret til 1-0.

Jo, jo – Joel Pohjanpalos hovedstød fejlede ingenting, men jeg sætter gerne en sommerhat på højkant med påstanden om, at Kasper Schmeichel uden Eriksens kollaps havde snuppet det.

At Pierre-Emile Højbjerg efterfølgende brændte straffesparket med et usædvanligt svagt spark var i samme kontekst heller ikke overraskende.

ALLIGEVEL VAR DET fuldstændig absurd, at Danmark ikke fik mere ud af den massive belejring af det finske felt. Det var en kamp Danmark under normale omstændigheder ville vinde ni ud af ti gange.

Men danskerne var et helt andet sted, tankerne cirklede formentlig over Rigshospitalet – og dermed kunne finnerne sørge for dette EM’s første og største sensation med 1-0-sejren over Danmark.

DET GIVER DANMARK en elendig start på EM-slutrunden, men når disse linjer skrives – og mon ikke man ser lidt anderledes på det i morgen – så virker det også chokerende ligegyldigt.

Kan Danmark rejse sig mod Belgien?

Tjae, det kan vi da håbe, og der skal formentlig point på kontoen, hvis drømmen om avancement fra gruppen skal bevares.

En kæmpe opgave, og der er i hvert fald brug for lige så mange timer hos sportspsykologen som på træningsbanen …

