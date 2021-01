Besynderligt og tyndt, OB!

MÅSKE IKKE på røv og albuer, men sparket ud er han.

Jakob Michelsen får ikke forlænget den kontrakt i OB, der udløber til sommer. Grunden er manglende resultater, men alligevel skal han fortsat træne OB i hele foråret, hvor han altså skal blive ved med – må man næsten forstå – at levere ubrugelige resultater…

Giver det mening? Næ, ikke en dyt – og OB har valgt en model, hvor man braser lige ned mellem to stole. Meget fynsk, temmelig håbløst!

Ligesom den ultra kortfattede pressemeddelelse OB har sendt ud. Uden en eneste udtalelse. Besynderligt, tyndt og ikke egnet til andet end at forstærke indtrykket af en ledelse, der ikke ved, hvilket ben de skal stå på - og helst kravler i flyverskjul.

Artiklen fortsætter under billedet ...

OB træner Jakob Michelsen dirigerer - det hjalp ikke mod Brøndby i november. Foto: Lars Poulsen

FOR DET FØRSTE, så trækker man nu de allersidste tråde ud af det tæppe af autoritet Jakob Michelsen måtte have tilbage.

En fyret chef er ingen chef. Han mister respekten i spillertruppen, formentlig de sidste afgørende procenter af motivation – og det vil kun bidrage til misstemningen at have Jakob Michelsen gående.

Jo, jo – der vil selvfølgelig brænde en voldsom ild i Michelsen for at bevise, at de har taget gruelig fejl i OB-ledelsen, og hvem ved, måske vil OB-ledelsen rent faktisk frygte for, at han brænder hele foråret af med OB, hvorefter alle kan se, at den manglende forlængelse var en fejl.

FOR DET ANDET, så signalerer denne mellemløsning ganske klart, at OB ikke har en afløser parat med det samme. For havde man haft det, jamen så var hæfteplasteret selvfølgelig hevet af med det samme, og den nye træner kunne have haft et halvt år til indkøring.

FOR DET TREDJE er det næppe sundt for klimaet, at det i forvejen ikke alt for fornøjelige samarbejde mellem sportschef Michael Hemmingsen og Jakob Michelsen nu skal trækkes et halvt år mere.

Ind til flere historier har slået fast, at Michael Hemmingsen var lige lovlig offensiv med at kontakte nye træneremner til OB efter sommerpausen – heriblandt Niels Frederiksen i Brøndby, der sjovt nok også går og venter på Brøndbys udspil om den kontrakt, der også udløber til sommer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nedbøjet Michelsen, der til sommer er fortid i OB. Foto: Lars Poulsen

NIELS FREDERIKSEN har resultaterne med sig, men er måske ikke manden som fodbolddirektør Carsten V. Jensen ser som den langsigtede løsning i Brøndby. Derfor kan Niels Frederiksen stadig være en stærk kandidat til OB-jobbet.

Er det rimeligt, at Jakob Michelsen er høvlet halvvejs ud af jobbet? Tjae, en femteplads i 2018/19, en syvendeplads i 19/20 – og aktuelt en placering som nr. ni peger afgjort den forkerte vej, men sidste sæson blev trods alt reddet af en Europa League-playoff-kamp mod AGF.

Spillemæssigt er der alt for store udsving hos OB’erne, der eksempelvis spillede FCK fuldstændig ud af brættet i sæsonåbningen, men også har leveret til den absolut blege side.

Alligevel kan fyringen af Michelsen sagtens forsvares, og man kan naturligvis heller ikke være sikker på, at Michelsen rent faktisk står i spidsen for OB om godt tre uger.

SELVFØLGELIG SKAL OB være et top-seks-hold, men truppen modsvarer ikke helt ambitionerne, så nu peger pilen i alvorlig grad også på Michael Hemmingsen.

Både i forhold til at sammensætte en slagkraftig trup, men også for at finde den rigtige træner.

Så godt startede sæsonen for OB. Se drømmekasse:

Én ting kan fælde ham fra ny Brøndby-aftale

AaB spillede på to heste i trænerjagten

Værsgo: Bundesliga-dansker er gratis