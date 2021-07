Bøjer sig i støvet. Min største respekt

SKUFFELSEN STOD skrevet med blokbogstaver i ansigterne på de danske spillere, da nattehimlen over Wembley lukkede sig om de danske finaledrømme.

Farvel EM – men herfra bare et TAK!

Til landsholdet for at være bagtæppe for en formidabel sommer, hvor danskerne brød ud af corona-isolationen og festede med Hjulmands drenge.

TAK FOR AT HAVE være landets sammenhængskraft i en måned, for at drysse et uforligneligt sammenhold, glæde – og en pæn mængder fester ud over det ganske land.

Tak for en magisk slutrunde. Jeg bøjer mig i støvet og sender den største respekt mod det danske landshold, der kun kan være maksimalt stole af sig selv.

Simon Kjær skal lige fordøje nederlaget. Foto: Lars Poulsen

NEJ, DANMARK VANDT ikke EM – eller fik den finale, der havde bragt Danmark i slutrunde-ekstase, men Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Pierre Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard – og alle de andre rød-hvide opnåede noget, der rækker længere.

De genvandt danskernes ubetingede kærlighed, støtte og sympati. Ja, hjerterne hos selv de største fodboldignoranter.

Noget af det grundlagt på baggrund af Christian Eriksens uhyggelige kollaps mod Finland, men en stor del opnået på frisk powerfodbold, gode resultater, højt humør og folkelig fremtoning.

SELVOM DET BLEV et 2-1-nederlag til England, så har Kasper Hjulmand og spillerne har skrevet endnu et forrygende kapitel i den eventyrbog, der hedder ’Sommeren 21’.

Kæmpe respekt for et hold, der så døden i øjnene, men rejste sig på imponerende vis.

Jeg er blæst bagover. Ikke over spillet mod England, hvor det blev en regulær forsvarskamp og i perioder en ren belejring. Værterne agerede, mens Danmark parerede.

Mest af alt selvfølgelig Kasper Schmeichel, som leverede en giga-præstation i det danske mål.

Men slået af den vilje og power, der stråler som et lille atomkraftværk ud af det danske landshold.

Kasper Hjulmand tager sig til hovedet. Foto: Lars Poulsen

Kasper Schmeichel stod en brandkamp mod England. Foto: Lars Poulsen

AT STÅ IMOD ET fjendtligt Wembley helt til forlænget spilletid og lyden fra 54.000 engelske struber vidner om iskoldt vikingemod.

Jo, jo – England var bedst. Punktum. Også selvom straffesparket til Raheem Sterling var papirstyndt.

Den individuelle kvalitet hos ikke mindst Harry Kane, Raheem Sterling, Luke Shaw, Mason Mount og Jack Grealish var større end det danskerne kunne mønstre, men når man nu skulle bukke ud af EM, så blev det med den allerstørste ære i behold.

DET VAR DESVÆRRE en stakket frist, at Mikkel Damsgaard med et dykkende krydsermissil fik Wembley til at tie stille, altså fraset de godt 8000 danskere, der jublede som var de det dobbelte antal…

Men hvilket drøn, hvilket EM-statement fra en af de åbenbaringer som Danmark har bragt ind i turneringen.

Sampdoria-stjernen har dybt, dybt imponerende taget rollen som Eriksen-afløser med kæmpe pondus. Damsgaard har været et af denne EM-slutrundes nye stjerneskud.

Akkurat som Joakim Mæhle, der dog mod England var kommet i menneskehænder på en formidabel Kyle Walker.

Kasper Schmeichel med redningen på Kanes straffespark. Desværre scorede englænderne på riposten. Foto: Lars Poulsen

FESTEN ER SLUT, men hvilken en af slagsen.

En af den slags med fri bar, dans på bordene, liv og glade dage - og en af den slags fest, hvor man nødigt tager hjem.

Det skal vi desværre, men vi siger tak - og glæder os allerede til næste omgang med det danske landshold, nemlig VM i 2022.

