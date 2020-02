Braithwaite til Barcelona? Det er lige til den lukkede!

MARTIN BRAITHWAITE til FC Barcelona.

En vanvittig sætning, der havde bragt dig direkte på den lukkede afdeling, hvis du havde sagt det i ramme alvor for et par uger siden…

Nu er det skinbarlig sandhed, men det bliver det jo ikke mindre vanvittigt af.

Helt seriøst: Det er one-in-a-million-chancen for Martin Braithwaite, der selvfølgelig har hakket til. Uden betænkningstid, formentlig. Selvfølgelig!

SKADER TIL til Ousmane Dembélé og Luis Suárezhar banet vejen sammen med en helt latterlig og skævvridende regel om, at man kan købe en spiller udenfor transfervinduet, hvis man kan bevise, at skader har påvirket truppen i alvorlig grad, og man derfor får en dispensation fra fodboldforbundet.

Fuldstændig ude i hampen og en regel designet til de store klubber med penge. Hvor går Leganes hen og køber en afløser for Braithwaite? Nej, vel. De må bruge en reserve.

I øvrigt må det også betegnes som fuldstændig amatøragtigt, at Barcelona ikke håndterede den situation i det åbne transfervindue, selvom Dembélés skade kom umiddelbart efter.

Nå, det kan Braithwaite jo være ligeglad med. Danskeren har opfyldt den ultimative drengedrøm for de fleste – og kan nu trække en af fodboldens mest ikoniske trøjer over det plyssede hoved.

Det er sensationelt og en anelse absurd, men også fuldstændig fantastisk for Braithwaite og dansk fodbold.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bliver den trøje en storsælger? Vi får se. Foto: Tariq Mikkel Khan

BAGGRUNDEN ER småskør, men den energifyldte angriber har alligevel gjort det, som Christian Eriksen ikke formåede, nemlig at lande en kontrakt med en absolut gigant i fodboldverdenen.

Det forholder sig sikkert også sådan, at den, der er mindst overrasket over skiftet, er Braithwaite selv.

Når man som undertegnede, lyttede til ham ved det danske landsholds VM-lejr ved Sortehavet i 2018, så var der ingen tvivl. VM skulle bruges til at katapultere ham helt til top. Han var sammenbidt, lettere irriteret over sin klubsituation.

Planen var klar. Væk fra Middlesbrough og direkte ind i Champions League.

Sådan gik det langt fra. Jo, jo – han kom væk fra Middlesbrough, men på lejeaftale til Leganes, der senere vekslede den til en permanent kontrakt.

OG JA! Braithwaite har vist sig fornemt frem i Leganes.. Også mod Barcelona og Real Madrid – og derfor blev han catalanernes nød-lynløsning.

Hvad bringer Barcelona-tiden så for Martin Braithwaite? Ja, nu har han 14 kampe i La Liga til at vise sig frem. Han er nederst i hierarkiet, men skal nok få sine chancer – også fra start – når nogle af de store kanoner skal hviles.

Den chance skal Braithwaite jo forstå at gribe, og med den energi, fart og pågåenhed, der er en del af den danske landsholdsspillers stil, så skal han også nok komme frem til sine målchancer.

Teknisk set er Braithwaite måske ikke den fødte Barcelona-spiller, men mon ikke også han bliver 10-15-20 procent bedre af at komme ind i Barcelonas fodboldmaskine, der ganske vist hakker lidt i øjeblikket. Det tror jeg

Braithwaite er alsidig, kan spille flere positioner - og sammenligningen med Henrik 'Henke' Larsson, der var en stor succes i Barcelona, er måske ikke helt skæv.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Succesen i Leganes har nu bragt Martin Bratihwaite til FC Barcelona. Foto: REUTERS/Albert Ge

Ok, HAN KOMMER stadig ind som guldvinder i undertegnedes konkurrence om de vildeste transfers med danske spillere. Efterfulgt af Thomas Gravesen til Real Madrid på andenpladsen og Allan Simonsens skifte fra FC Barcelona til Charlton på bronzepladsen.

Bliver det så et langt og lykkeligt ægteskab? Næppe, vi ved jo alle sammen, at Barcelona kigger på allerøverste hylder, når der skal hentes nye spillere. Ikke mindst på de offensive pladser. Og holder historien om, at han skal sælges til sommer ige, så bliver det en kort fornøjelse.

Derfor skal vi nyde Braithwaite i Barcelona alt det, vi kan – mens vi kan…

Når alt det er sagt, så er der bare at hylde Braithwaite. Sige et kæmpestort tillykke – og så ellers krydse fingre for, at han får vist sig flot frem i blaugrana-trøjen!

Hjemme hos Braithwaite: Folk forveksler selvtillid med arrogance

Afsløring: FCM-træner var tæt på Manchester City

Så skete det: Braithwaite skifter til Barcelona