Bravo Brøndby: Smid kontrakten under træet

SÅ ER VI LIGE foran målstregen til juleaften.

Med en Superliga, der kørte så langt ind i december, at der nærmest skulle juleøl i drikkedunkene, så kan vi også drage nogle konklusioner.

Som Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, slog fast i går, så er der nok at glæde sig over.

Superligaen er garant for fed underholdning. Helt enig, men her skal det handle om, hvem der taget kegler i dette efterår.

DER ER FAKTISK masser af kandidater:

FCM, der både har kunnet tumle Superliga, Champions League og pokalturneringen. Ja, de har en voldsomt bred trup, men imponerende at de har kunnet holde fokus hele vejen rundt.

AGF, der i går pulveriserede AaB og virker som et mandskab, der er ved at genfinde sidste sæsons styrke.

Randers. Fem (!) sejre i træk har sendt Kronjyllands underdogs på topkurs – og selv Thomas Thomasberg kan vel ikke finde alverden at brokke sig over i overblikket.

ALLIGEVEL GÅR JEG med Brøndby som holdet, der har taget fusen klart mest på undertegnede!

Med 2-1-sejren over Horsens, så har Niels Frederiksen hentet imponerende 2,08 point i gennemsnit – og det er altså mesterskabspotentiale. Voldsomt.

Artiklen fortsætter under billedet:

Niels Frederiksen har - fraset pokalfiaskoen mod Fremad Amager - leveret et flot efterår. Foto: Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Til tops i straffedrama

DET MEST IMPONERENDE er dog, at det er sket i bølgeskvulpet af Carsten V. Jensens strategiarbejde, hvor et lavere lønbudget og større fokus på brug af hjemmebagte talenter er de rammer, Frederiksen arbejder under.

Vi har fået 20-årige Jesper Lindstrøm for fuld udblæsning - og selvfølgelig lukkede han også sæsonen af med en scoring mod Horsens.

Hvilket talent, hvilken teknik, hvilket overblik, taktisk forståelse, arbejdsradius – ja, smid selv mere på. Fantastisk spiller, der helt fortjent blev ’Efterårets Profil’ i Tipsbladet, og som ovenikøbet er en fornøjelse at høre på.

Et forår i samme dur og Brøndby kan stå med et salg i en størrelsesorden, de skal langt tilbage for at finde.

JESPER LINDSTRØM KAN blive strømpilen og et brølende vigtigt eksempel for strategien i Brøndby, når (og det er ikke et hvis …) han bliver solgt for et sted mellem 25-40 millioner kroner.

Andreas Bruus (21), Anis Ben Slimane (19), Peter Bjur (20), Morten Frendrup (19), Anton Skipper (20) og Andreas Pyndt (19), fylder også godt op på holdkortet, så Frederiksen ryster ikke på hånden, hvad det angår.

Artiklen fortsætter under billedet:

Jesper Lindstrøm har været et flot symbol på Brøndby efterår. Foto: Lars Poulsen

Læs historien, hvor Jesper Lindstrøm viser rundt i sit barndomskvarter i Brøndby (PLUS+)

DET PIKANTE ER naturligvis, at Niels Frederiksen har kontraktudløb til sommer, mens Carsten V. Jensen og Brøndby spiller en god gang hvem-blinker-først-poker.

OB har angiveligt fangarmene ude efter Niels Frederiksen, der dog formentlig hellere vil have en besked fra Carsten V. Jensen om, at han er manden, der skal køre Brøndby videre.

FOR FREDERIKSEN kommer OB’s interesse på et godt tidspunkt. Antagelsen har jo været, at han ingen steder havde at gå hen.

Det har han med OB’s interesse, og dermed skal Carsten V. Jensen ud af busken.

OBJEKTIVT SET burde kontraktforlængelsen være en ren formalitet med det, Frederiksen har præsteret, hvor han med et ungt Brøndby-hold har bokset over sin egen vægtklasse.

Brøndby overvintrer oven i købet på en sensationel førsteplads, hvis FCM ikke vinder over FCN mandag aften. Og selv, hvis det skulle ske, så er midtjyderne kun foran på målforskel.

På den baggrund burde kontrakten ligge under juletræet hjemme hos Frederiksen, der også er garant for Brøndby-dyder som fart, pres og hårdt arbejde.

NU GJORDE FADÆSEN i pokalturneringen mod Fremad Amager ikke noget godt for Niels Frederiksen, men med Brøndbys nuværende strategi, så er han den rigtige mand på det rigtige tidspunkt.

PS: Glemte jeg FCK? Hmm, et spillemæssigt efterår til glemmebogen, men klart pil op til Jess Thorups projekt med mere boldbesiddende, kvikkere og mere flydende positionsspil. FCK skal nok være der til foråret.

