Bravo FCK: Hverken hvidvask eller danske bank ...

VÆRSGO’: STÅLE Solbakken havde dækket det verbale bord op inden kampen. ’Vi har alt det, de mangler i Herning’, lød det fra nordmanden med tanke på Europa-meritterne.

Vittige hunde i det midtjyske var selvfølgelig hurtige på tasterne og nævnte DM-pokalen, men Ståle Solbakken lagde sig bare i hælene på Niels Chr. Holmstrøm, der til Ekstra Bladet konstaterede, at ’FCK åbenbart er de eneste, der gider at spille i Europa’ ...

GO’ LIR OG EN klar opfordring til FCM og de andre konkurrenter til at bygge på, når det handler om Europa.

Dansk fodbold har nemlig brug for det – og der er andre end FCK, der skal byde ind til pointpuljen, når kvalifikationskravene bliver skrappere og skrappere for at nå et gruppespil.

Robert Mask scorer til 0-1. Foto: Lars Poulsen

mod FC Zenit bestemt også et hold, der gerne ville og gik efter sejren, men blev alligevel dukket i første halvlegs døende minutter.

Egentlig lignede holdet fra Skt. Petersborg et hold med stor tilfredshed ved en 0-0-løsning, men de fik broderet sig igennem FCK’s midterforsvar, hvor Peter Ankersen skuffende ikke fik røven med sig i offsidefælden, og scorede til 1-0. Lidt noget Robert Mak-værk …

FCK HAVDE ellers det brag af en chance, der kunne og burde have sendt københavnerne i front i første halvleg, da Robert Skov efter et fremragende første touch helflugter kuglen på stolpen.

Her har vi lidt historien om Robert Skov, der skal have bygget en større træfsikkerhed ind i et ellers forrygende spark. Han brænder for meget i oplagte scoringssituationer.

FCKs Robert Skov fyrer løs, men rammer stolpen. Foto: Lars Poulsen

ELLERS HAVDE FCK svært ved at spille sig igennem et stærkt FC Zenit-forsvar, men Viktor Fischer viste nok engang, hvorfor han er Superligaens og FC Københavns bedste spiller.

En finurlig lille dribletur i FC Zenits felt endte med en tværbold, som Pieros Sotiriou liggende fik skovlet over stregen.

Målet var en lettelse for cyprioten, der bestemt ikke havde haft det let – og udligningen løftede også stemningen betydeligt i Parken, hvor man trods tegn på det modsatte alligevel fik en halv-stor europæisk aften i FCK’s selskab. Ikke magisk, men betagende nok.

SAMTIDIG SATTE udligningen også gang i FCK’s bedste periode, hvor favoritterne fra FC Zenit blev trykket godt i bund, og Dame N’Doye begyndte at vinde flere af sine dueller.

Med det ene point efter 1-1-kampen kom FCK fremragende i gang med puljespillet i Europa League. FC Zenit ER storfavoritter til at vinde gruppen, så det var absolut en fantastisk dag på kontoret for FCK og Ståle Solbakken.

Defensivt en fantastisk solid præstation og med Rasmus Falks indhop også mere flere overraskende facetter i den offensive del.

PRÆSTATIONEN I PARKEN mod det russiske storhold efterlod i hvert fald indtrykket, at FCK roligt kan fastholde ambitionen om et videre avancement fra gruppen, hvor Slavia Prag og Bordeaux er de to andre hold.

Det kan være farligt at invitere russerne indenfor, men heldigvis endte det uden hvidvask af FCK-trøjerne og danske bank ...

