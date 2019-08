Brøndby-chok: - Bungyjump uden elastik!

BUNGYJUMP UDEN elastik!

Sjældent er Brøndby faldet så dybt, så voldsomt og knusende.

Den anden halvleg, som Niels Frederiksens tropper leverede mod AGF foran et pænt fyldt Brøndby Stadion, var himmelråbende elendig.

Et rent nedrivningsprojekt, hvor fejlene var enorme, kreativiteten mikroskopisk – og selv energien og indstillingen var lagt ude i omklædningsrummet i det pinlige 3-0-nederlag.

Så slapt!

EN KÆMPE PLET på Niels Frederiksen ellers nydelige blå skjorte, og på mange måder langt mere bekymrende end den lige så forfærdelige indsats mod Braga.

Fordi Superligaen er den daglige målestok – og her man egentlig havde forventet, at Brøndby var et pænt sikkert top-tre-hold.

Den historie og forventning skal muligvis skrives om, for kan man synke så dybt samtidig med, at nye skader vælter ned over truppen, ja så kan selv bronzen holde hårdt.

Niels Frederiksen bør i hvert fald være dybt, dybt bekymret.

NU HEDDER skadeslisten Lasse Vigen, Kasper Fisker, Mikael Uhre, Simon Tibbling, Kevin Mensah – og med FCM som modstander i næste runde, så risikerer Brøndby at gå til landsholdspausen med pilen pegende den helt forkerte vej.

Det pudsige – i hvert fald for undertegnede – var ellers, at denne kommentar egentlig skulle have rost Niels Frederiksen lidt. Hvis AGF-kampen gik hans vej.

Specielt AaB-kampen viste, at hans ideer var ved at vinde indpas. Hurtigere og bedre på bolden, flere folk i feltet, men også at kunne tage temperaturen på kampen.

Han har fået unge spillere til at fungere – og Frederiksen har fremstået ærlig og bramfri.

Brøndbys Kasper Fisker og AGFs Mustafa Amini i infight. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

MOD AGF VAR hele skidtet skyllet ud i lokummet – bortset fra Frederiksens ærlighed, selvom han også beskyttede spillerne mod den helt store hammer.

Men altså: Når en Radosovic, der er bedre på 30 meters afleveringer end dem på tre meter, bliver en central del af opspillet, så har man et problem.

BAGKÆDEN FORMÅR overhovedet ikke at sætte spillet og ellers den roste ungesvend Anton Skipper havde kæmpe problemer med kuglen.

Offensivt hang alt på Jesper Lindstrøm – og hvis Frederiksen har set opgivende på sin bæk og bedende på sportschef Carsten V. Jensen, da udligningen skulle jagtes, forstår man ham udmærket.

Ante Erceg, Peter Bjur, Paulus Arajuuri, Jens Martin Gammelby og Morten Frendrup var hvad cheftræneren kunne vælge mellem!

Det svarer vel lidt til, at give en kok en skruetrækker og en svensknøgle til at lave maden med..

David Nielsen og AGF leverede sæsonens bedste præstation mod Brøndby i 3-0-sejren. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

FORINDEN HAVDE Tobias Børkeeiet erstattet en skadet Kasper Fisker, men nordmanden spiller end ikke op til en tiendedel af de seks millioner Brøndby betale for ham.

Ja, skaderne er et problem for Niels Frederiksens arbejdsbetingelser – og Carsten V. Jensen og Jan Bech Andersen er nødt til at handle.

EKSTRA BLADET KAN i dag fortælle, at Hany Mukhtar indbringer 20 mio. kroner i den MLS-handel, der er ved at blive etableret over Atlanten.

Godt købmandsskab?

Hmm, godt nok kostede den 24-årige tysker kun 10. mio kroner, da han i 2016 blev købt fri i Benfica, men målet var jo, at score 30-40 mio. på en handel.

Igen fortæller det noget om Brøndbys position på transfermarkedet og formdyk og skader har naturligvis ikke talt i den rigtige retning.

PROBLEMET ER, AT den handel først bliver effektueret til februar, når det amerikanske marked åbner.

Et er, at Niels Frederiksen skal have en mand i truppen, der er på vej væk - hvor savnet Mukhtars kreativitet end er. Det andet er pengene.

Signalet i Brøndby har klart været, at der først bliver brugt penge, når der ryger spillere ud – og problemet med at afsætte Besar Halimi og Ante Erceg for penge er velkendt.

SÅ MON IKKE Carsten V. Jensen må gå til Jan Bech Andersen og bede om, at bruge Mukhtar-pengene på forhånd?

Der er nemlig rigeligt at tage fat på for Brøndby, hvis det dybe fald mod AGF skal forvandles til en sæson med succes.

PS: Beklager AGF. Selvfølgelig skal I roses. Den anden halvleg var vel det bedste AGF har præsteret de sidste to år – og David Nielsens tropper ser lige nu bundsolide ud. Zach Duncan ligner et scoop.

