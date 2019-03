Brøndby i krise: De virker sårede

- Nu kan selv et overkommeligt slutprogram om en top-seks-plads virke frygtsomt for Brøndby, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

DER HAR SGU’ ikke været mange fodboldeventyr i Odense på det seneste. De, der har været, ligger efterhånden en halv menneskealder tilbage, og papiret er efterhånden lidt gulnet.

Der er trukket hårde veksler på de ellers fo’bold-gla’e fynboer, og det er længe siden, at OB var førsteudfordrer til FCK på den danske fodboldtrone. Vi skal faktisk præcis ti år tilbage, hvor OB landede den første af tre sølvmedaljer på striwe, mens FCK tog guldet.

NEJ, OB GÅR ikke lige pludselig rundt med gulddrømme, men langt om længe kan klubben igen se sig i det selskab, hvor selvforståelsen hører til. I top-seks.

Den plads er næææsten sikret med 2-0-sejren over Brøndby – og det er et mesterstykke af Jakob Michelsen, der efter en sløj start på sæsonen har fået sammenstykket et effektivt OB-mandskab.

MOD BRØNDBY VAR det OB’erne, der stod for det mest effektive pres, den største energi og en vilje, Brøndby kunne have lært noget af.

Javel, Brøndby kom ud i starten af kampen med god energi, fint pres på OB, men fynboernes tremandsforsvar med Leeuwin, Tverskov, og Oliver Lund gjorde det fremragende.

Godt bakket op af Troels Kløve på midtbanen. Rent energibundt.

Læg så rundens mest intelligente hovedstød - eller to måske - da Oliver Lund headede Bashkim Kadrii fri i det lille felt, hvor den tidligere FCK'er med baghovedet kunne støde den forbi Martin Schwäbe.

BRØNDBY HAVDE problemer med at skabe chancer. Den sidste eller næstsidste aflevering kiksede alt for ofte, og tingene løb bare alt for tit ud i sandet.

For mange simple ting fungerer ikke for Brøndby, og forsvaret vaklede videre. Nederlaget var et klart skridt tilbage for projekt-Retov.

DEN NYSLÅEDE SUPERLIGA-træner kom med to sejre – mod Randers i Superligaen og mod Vendsyssel i pokalen, men i ingen af de to kampe spillede Brøndby synderligt godt.

Når man så buldrer ind i et langt stærkere OB-hold, der også har den nødvendige selvtillid, så falder man igennem. Det gjorde Brøndby og de kan endnu ikke indløse den altafgørende top-seks-billet.

MED AAB HJEMME og Horsens ude i de sidste to kampe, så vil det være en kæmpe skandale, hvis ikke de klarer skærene, men Brøndby er langt fra ude af Zorniger-krisen. Så stor en frelser har Martin Retov altså heller ikke været, og der skal stadig graves dybt for bare at genskabe lidt af det Brøndby-spil, vi så i sidste sæson.

Selvtilliden vælter ikke ligefrem ud af Brøndby-trøjerne, og nu stiger presset gevaldigt. Brøndby virker sårede – og selv et overskueligt slutprogram kan lige pludselig virker frygtsomt.

HVAD ELLERS om top-seks pladserne? Ja, ugens bud herfra hedder FCK, FCM, OB, Esbjerg, Brøndby og AaB - og nordjyderne kommer alene på listen på grund af fremragende og seværdige Lucas Andersen.

Men det er jo Superliga, så i næste uge kan alt være ændret...

