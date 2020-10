Burde koste en dumflad!

DER BLEV TACKLET, så knoglerne knagede, skubbet, hevet, flået, filmet, skreget – og ind imellem spillet lidt fodbold!

Aarhus Stadion var for en tid omdannet til Colosseum, hvor gladiatorerne kæmpede på liv og død, da AGF bød FCK op til Superliga-brag.

Kønt? Næh – men for en kamp med så få chancer og så lidt organiseret fodbold, så var det edderbankeme underholdende.

Om ikke andet for at se, hvor mange kort dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen kunne nå op på …

INDEN FØRSTE FLØJT lød, var stemningen – i hvert fald i Aarhus og omegn – at nu skulle FCK have endnu et søm i krisekisten, og AGF op på førstepladsen.

Det var David Nielsen og co.’s første store test på, om det skulle være i år, at de store drømme blev indfriet med FCK i knæ, FCM i Champions League-tanker og Brøndby stadig i ujævn forfatning.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Så lykkedes det Hjalte Bo Nørregaard kan notere den første sejr som Superligatræner. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ond triumf

Superligaen Indefra: Strafaktion mod Brøndby-profil

SÅ FCK SKULLE knokles i stykker med overfaldsfodbold, knaldhård fysik og maratonløb.

Sagen var bare, at den leg var FCK også med på, og ovenikøbet med en ild i øjnene som ikke er set på de kanter længe.

Begge hold sad altså lige i haserne på hinanden, og i det spil, der skuffede AGF mest i omgangen med bolden, hvor alt for få pasninger blev sat sammen til noget brugbart.

NÅR NICOLAI Poulsen så helt efter bogen trækker endnu en split i den håndgranat, der for ofte erstatter de små grå på øverste etage, jamen så skulle det jo blive svært for AGF.

Også selvom Mikkel Kaufmann – hvor tynd og forkert den udvisning var – bragte balance i regnskabet med et rødt kort et kvarter før tid.

FCK var klart bedre i omgangen med bolden, og set over en tæt kamp var 1-0-sejren yderst fortjent. Ja, Jonas Winds totalt kølige 'Panenka'-straffespark skal selvfølgelig heller ikke glemmes. Vildt at lave i en periode, hvor FCK ikke ligefrem bader i succes.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonas Wind scorede kampens enlige mål på en helt ufattelig koldblodig 'Panenka'. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

SELVFØLGELIG KAN MAN ikke bare lige afblæse FCK-krisen, men kampen må alligevel have pustet en halvlun brise ind over FCK-bestyrelsen.

Mathias ’Zanka’ Jørgensen er ved at ligne sit gamle autoritære jeg.

Viktor Fischer – der selvfølgelig burde have en dumflad for sit latterlige Neymar-rullefald over fem-seks omgange efter Nicolai Poulsens tackling – spillede, så han gav løfter om et gensyn med den gamle Viktor Fischer.

Hjalte Bo Nørregaard havde åbenbart lyttet til kritikken af alt for stationære kanter, og både Mohammed Daramy og Viktor Fischer bidrog mere til spillet centralt og gav backsene større rum at løbe i.

Der var velkendt FCK-snit over Peter Ankersen og Nicolai Boilesen på de to backs.

Boldomgangen blev hele tiden forsøgt drevet i vejret. Ikke mindst af Rasmus Falk. Det pyntede.

NÅ, JA – OG SÅ havde William Kvist – som foreslået på denne plads i mandags – givet sig selv karantæne fra FCK-bænken. Fornuftigt med styr på rollerne.

Sejren må under alle omstændigheder give Hjalte Bo Nørregaard og FCK-truppen et ordentligt boost, at en så svær udekamp som den mod AGF blev fightet så indædt hjem.

Den type sejre gør ofte en masse godt for stemningen i omklædningsrummet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

William Kvist havde klogeligt nok besluttet sig for at holde sig fra bænken. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

FC MIDTJYLLAND ER naturligvis stadig holdet, FCK skal måle sig med, og man må jo tage hatten af for den moral, midtjyderne udviste, da et truende 2-0-nederlag på Brøndby Stadion blev vendt til en 3-2-sejr i kampens døende sekunder lørdag aften.

På trods af, at man lige var blevet smadret 4-0 af Atalanta.

Fantastisk comeback, men hvad i hede hule h….. skete der for Evander og Sory Kaba, da midtjyderne sikrede sejren?

Vild jubel på banen, men ikke et smil eller en knyttet næve kunne man slå af de to FCM-stjerner.

Ja, de var sikkert super skuffede over at være blevet flået ud af Brian Priske, men at se så demonstrativt gnaven ud, samtidig med at tre vigtige point kommer i hus, er uden klasse.

BRØNDBY HAR ikke på noget tidspunkt ligget på min liste over de klubber, der kunne havne i top-to i Superligaen, men er du Vestegn, hvor fik Brøndby-mandskabet i den første time hyldet afdøde Ebbe Skovdahl.

Læs her, hvorfor Hedlund var smidt ud af truppen

Den time er muligvis det bedste, Brøndby har spillet under Niels Frederiksen.

Aggressivt, hurtigt, direkte – og målsøgende. FCM blev kørt ud af brættet, og Brøndby lignede altså et Superliga-tophold.

Men altså kun de første 55-60 minutter, og når man ikke casher ind på de to-tre gigachancer, man spiller sig til, ja så kan hammeren falde. Og det gjorde den.

Ballade i Brøndby - blodet flød

Læs Ekstra Bladets dommereksperts dom over rundens kontroversielle episoder:

Selvfølgelig skulle han være smidt ud!

AGF's udspekulerede skridt mod toppen