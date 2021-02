Champagnestil for lånte penge

FCK kører kaviarstilen for lånte penge, men det giver god mening. Våbenkapløbet mod FCM definerer fremtiden for københavnerne, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

DE ER EDDERHAKKEME ikke kede af det i FCK.

En gæld på den kedelige side af en milliard kroner, et kommende årsregnskab med et underskud på cirka 300 millioner kroner og en usikker periode for pengemaskinen Lalandia.

Der burde være nok at klø sig nakken over i PSE, koncernen bag fodboldholdet FC København.

Alligevel fyrer FCK penge af i samme hastighed, som vælgerne forsvinder fra Venstre …

EKSTRA BLADET HAR HAFT regnemaskinen fremme, og resultatet er et forbrug, der vil få de fleste andre Superligaklubber til at knibe øjnene sammen.

Fyringen af Ståle Solbakken udløste den største aftrædelsespakke nogensinde set i dansk fodbold. FCK-ikonet landende en aftale i omegnen af 30 millioner, men det stoppede ikke her.

Den efterfølgende Ståle Solbakken-rengøring, hvor alle spor efter nordmanden skulle fjernes kostede også dyrt.

Viktor Fischer på snuden mod Horsens, men FCK satser stort på at komme helt op på øverste trin af medaljeskamlen i årets Superliga. Foto: Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

SENEST TOPPEDE FCK alle udgifterne med en hundedyr aftale med Lukas Lerager, der selvfølgelig skulle hentes i privatfly.

Måske betalt af Lars Seier, da han jo ikke fik meget ud af den samme manøvre, da Pione Sisto blev installeret i privatjet’en, så en kærkommen revanche for rigmanden.

Uanset hvor regningen for flybrændstoffet er havnet, så er det store armbevægelser i en coronatid, hvor mantraet ellers tilsiger hjælpepakker. Også i FCK …

NÅ, MAN KAN spørge sig selv, om FCK har gang i den store champagnefest for lånte penge? Svaret er jo et overvejende ja, men det giver også god mening.

For sagen er den ganske enkle, at man sjældent kan spare sig til succes i fodbold.

Det står desværre knusende klart, at dem der bruger flest penge, også vinder flest pokaler. Med variationer, naturligvis, men det er den klare virkelighed.

Det er også i det lys, at de dyre aftaler med Lukas Lerager og Mustapha Bundu skal ses.

GLEMMER DU IKKE Brøndby, kammerat? Rigtigt, at Carsten V. Jensen og Niels Frederiksen i fællesskab har skabt et – i Brøndby-målestok – discount-tophold.

Men de vinder heller ikke Superligaen, selvom sejren over Lyngby gav dem endnu en uge på førstepladsen.

William Kvist og Jess Thorup har på og udenfor banen sat kursen for et nyt FCK. Foto: Lars Poulsen

OG DET ER LIGE præcis hér, at man skal forstå FCK’s pengegalop. Superliga-guldet vil give minimum direkte adgang til Eoropa League-gruppespillet – og en teoretisk nemmere adgang til Champions League, hvor pengene er gigantiske.

Selv et Europa League-gruppespil – med tilskuere – vil give en kæmpeindtægt, der rigeligt hente investeringen hjem.

Der er heller ikke tvivl om, at det er blevet dyrere at vinde Danmarksmesterskabet, fordi FCM også åbner læderet i stor stil – ligesom konkurrencen internationalt heller ikke står stille.

JA, DYGTIGHED, KLARSYN, udvikling af spillere, trænerens dispositioner betyder heldigvis stadig en masse, men kvalitetsspillere koster altså spidsen af et privatfly.

Et regulært våbenkapløb er altså en realitet, og det er lige præcis det, FCK har kastet sig ind i for at vælte midtjyderne af pinden.

For endnu en sæson, hvor det er FCM, der smider alle millionerne på kistebunden er også giftigt for FCK’s position som Danmarks toneangivende klub. Det kapløb skal vi ikke være kede af på fodbold-Danmarks vegne, for det øger konkurrencen og dermed kvaliteten.

SAMTIDIG SER DET også ud til, at FCK/PSE har fundet sig en usædvanlig god bankrådgiver i Nordea – eller i hvert fald et pengeinstitut, der også ser, hvordan fodboldens mekanismer fungerer.

Vi andre havde nok fået sat tommelskruerne på, hvis vi skyldte et stykke over skorstenen og ville installere både luksuskøkken og swimmingpool!

Nordea må tro på FCK’s strategi, nemlig at det er gennem sportslig succes, at pengene bliver tjent – og selvfølgelig de 250-300 millioner kroner i indtægter for salget af 440 sommerhuse i Søndervig ved Vestkysten.

HOLDER DET? TJAE, præcis som i tilfældet med Ståle Solbakkens fyring, så finder vi først med tiden ud af, om FCK har gjort det rigtige.

Indtil videre har de i hvert fald kørt de dyre kanoner i stilling i en forståelig økonomisk satsning, der oven købet falder i en usikker coronatid, hvor ingen kender den nære fremtid for tilskuere på stadion og folk i Lalandia-bassinerne.

Lad os håbe for FCK, at krudtet er tørt …

