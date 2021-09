De er bedst. Basta

DET GÅR LIGESOM boligpriserne i København. Op, op, op – og det med raketfart.

Nu er det bare ikke mursten, vi taler om, men spillere solgt fra danske klubber til udlandet.

Som Ekstra Bladet har dokumenteret i denne historie (Ekstra Bladet PLUS+), så har spiller-eksporten i dette sommertransfervindue banket samtlige rekorder på plads. Det samlede salgstal er landet på svimlende 553 millioner kroner!

To af Danmarks dyre teeangere, Jesper Lindstrøm og Mohammed daramy. Foto: Lars Poulsen

IMPONERENDE – OG DET er altså på den fede side af en halv milliard, der dermed er skudt ind i dansk fodbold. Med FCM, FCK, FCN og Brøndby som de største aftagere.

Det er et kæmpe skulderklap til talentudviklingen i Danmark, og en vigtig anerkendelse af, at Danmark kan uddanne kanondygtige fodboldspillere, der kan begå sig på de store adresser rundt omkring i Europa.

ER DET TILFÆLDIGT, at spillere som Kamaldeen Sulemana, Mohammed Daramy, Jesper Lindstrøm og Frank Onyeka i samme vindue bliver solgt for så store beløb?

Nej! Og FCM’s Jens Lys Cajuste kunne også være lagt i puljen og dermed 80-100 millioner kroner mere.

Sagen er den, at pengene er begyndt at rulle i europæisk fodbold igen – og mange kigger mod Danmark, hvor man heldigvis ikke længere kan liste afsted som en tyv om natten med et lysende talent til småpenge.

Kamaldeen Sulemana blev solgt for imponerende 150 millioner kroner fra FCN til Rennes. Foto: Lars Poulsen

DE DANSK SKOLEDE talenter koster, men har også en fantastisk uddannelse med i bagagen.

Læg også landsholdets succes med unge stjerneskud som Joakim Mæhle, Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen oveni, og så har man en fornemmelse af, hvorfor danske talenter er hotte.

OVER FEM ÅR HAR Danmark da også eksporteret spillere for langt flere penge end eksempelvis Kroatien, Schweiz, Grækenland og Polen.

Imponerende – også selv om vi så må undvære vores mest lysende talenter i Superligaen.

Sådan er verden bare, når man er en liga af Superligaens størrelse – og selvfølgelig skal den stå på ’sælg, sælg, sælg’, når eksempelvis Ajax er parat til at smide 100 millioner kroner for Mohamed Daramy.

DET ER VILKÅRENE for Superligaklubberne, der forhåbentlig fortsætter og udvider det stærke talentarbejde, så sommerens rekord snart kan stå for fald.

For hverken Evander, Jens-Lys Cajuste eller Jonas Wind er jo skudt afsted endnu…

Made in Denmark ligner i hvert fald lige nu det perfekte stempel for et af Europas stærkeste talentmiljøer – og derfor bør Superliga-klubberne ikke være bange for at bruge de unge spillere, selvom der stadig står teenager på dåbsattesten!

SELVOM DE store navne er fløjet ud af Superligaen, så er den stadig sprællevende – og med masser af interessante historier:

FCK er det bedste hold i Superligaen lige nu. Basta! Velfungerende, harmonisk, stærkt besat på alle pladser – og voldsomt velspillende. Det fik Randers i den grad at mærke – og de ellers stærke østjyder var uden chance mod overmagten. Det ligner ikke et hold, der smider mange point i denne sæson, så FCM skal hægte sig på allerede nu, hvis der skal være en knivskarp guldduel – og søndagens kamp mellem de to bliver et kæmpe brag i ’Minds of 99’-klassen...

Kevin Diks i tæt duel med Tosin Kehinde. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Brøndby sjaskede mod godt kæmpende Silkeborg i fredagens 1-1-kamp, og man kan kun blive bekymret for Brøndbys sæson. Et kig på truppen afslører ganske tydeligt, at selv en tredjeplads i år kan blive umuligt – og når Europa League-kampene nu også gør sit indtog, så er jeg ikke sikker på, at Niels Frederiksen har den bredde og kvalitet i truppen til at slippe helskindet igennem.

AaB og træner Marti Cifuentes er i al ubemærkethed ved at få styr på sagerne. 13 point i de sidste fem kampe vidner om stærk form – og mod Viborg lod AaB sig langt fra ryste af hjemmeholdets føringsmål. Gode takter i Aalborg.

Så lykkedes det endelig for AGF at vinde en Superligasejr. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Så lykkedes det langt om længe for AGF at hente en Superliga-sejr. Overpris-signingen fra FCM, Mikael Andersson gjorde sit for at slippe af med det stempel med sejrscoringen til 1-0. Var AGF overbevisende? Nej, langt fra. Overlod for meget initiativ til Vejle, men til gengæld viste Albert Grønbæk prøver på, at han kan blive et stort talentsalg for AGF.

