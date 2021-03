Decideret pinligt: Føj for en fuser!

- En regulær fiasko, at AaB ikke formåede at spille sig i mesterskabsslutspillet, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

TELEFON, TABLET, TV – og computer.

Det hele måtte i sving, da en forrygende sidste runde i Superligaens grundspil med seks kampe samtidig skulle nærstuderes.

Og tak skal du ha’. Medrivende, underholdende og vildt spændende.

Det var følelserne uden på trøjerne, tårer og jubel, da den skæbnesvangre streg mellem de seks øverste og de seks nederste skulle placeres.

RUNDENS FUSER er naturligvis AaB.

Kravet var en sejr over OB, der havde forpasset chancen for top-seks og derfor mest spillede for æren og den nye cheftræner-vikar Michael Hemmingsen.

Det var åbenbart nok mod et pinligt dårligt AaB-hold, der åbenbart ikke rigtig havde fattet, at det var KAMPEN, der kunne gøre forskellen mellem en godkendt sæson – og en der kan ende som en total fiasko.

AaB's Rasmus Thelander og resten af AaB blev knockoutet af OB. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

AaB's cheftræner Marti Cifuentes har ikke formået at rette AaB-skuden op. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

MAN MÅ I HVERT fald sige, at hvis ikke niveauet er højere end det, der blev fundet frem mod OB i 2-0-nederlaget, så kan selv de otte point nordjyderne har ned til Lyngby være i den tynde ende, hvis AaB smelter helt ned.

Det vil i det hele taget være synd at påstå, at nyankomne Martí Cifuentes har fået sat skik på AaB. Med den kiksede slutspilsplads, så ligner det mere spansk syge end indfriede ambitioner …

FOR DET ER ubestrideligt en fiasko for AaB, at de ikke er blandt de seks bedste hold i Superligaen. Uden diskussion.

AaB kom ellers med to friske sejre – over SønderjyskE og Vejle – i bagagen, men inden da havde AaB ikke vundet i syv Superligakampe i træk, så det er ikke bare på sidste spilledag, at en forventelig plads i slutspillet blev sat over styr.

AaB er da også det næstmest målfattige hold efter grundspillet, hvor kun Horsens er værre, så der er rigeligt at tage fat på for den spanske træner.

I DEN MODSATTE ende af landet var jubelbrølene store hos FC Nordsjælland, der atter engang kunne notere et mesterskabsslutspil på tavlen.

Imponerende, velfortjent og endnu et klap på skulderen til Flemming Pedersen og co. for den konsekvente indstilling, de har til talentudvikling.

Det kan de også nemmere gøre end så mange andre steder, for havde FCN ikke klaret at sikre sig en plads i slutspillet, så havde det maksimalt trukket et slatten skuldertræk og et ’nå, og hvad så’.

På den måde er det et lukket værksted, hvor de få fans dårligt når at lære navnene på de nye talenter at kende, før de er væk igen.

Seneste eksempel kan være Andreas Schjelderup, som man ville ønske havde et dansk og ikke norsk pas ...

FC Nordsjællands Andreas Schjelderup blev den første 16-årige til at score to gange i en Superligakamp. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

DEN KARRUSEL BLIVER JEG aldrig fan af, og det er ikke et projekt, der griber ret mange om hjertet. Til gengæld er det fedt, at der er en klub i Superligaen, som gør tingene så anderledes og er så faste i deres måde at gøre tingene på.

Det giver en anderledes blomst i Superligabuketten, og nu kan FCN endnu engang matche deres talenter i nogle knaldhårde slutspilskampe.

HVAD FALDT MAN ellers over i den Superliga-powerrunde?

FCK har nu endegyldigt spillet sig ud af mesterskabsduellen, og Jess Thorup er ikke i nærheden af at være så langt med sit projekt, som han sikkert havde håbet. At hente otte point på FCM og 10 på Brøndby kommer ikke til at ske – og som FCK spiller, så er AGF også et bedre og mere sammentømret hold.

Lyngby er vanvittigt imponerende. Med Vejle og SønderjyskE’s formnedgang og AaB’s top-seks sammensmeltning, så kan det boldsikre Lyngby-mandskab sagtens sikre sig en sæson mere i den bedste række.

FCM fik – på en billig baggrund og Vejles 10 mand i 55 minutter – måske trukket den prop af flasken, der kan få Brian Priskes tropper til at eksplodere i slutspillet. 5-0-sejren kan nemt være den medicin, der sætter gang i et mandskab, der har virket uinspireret, ufarligt og uengageret.

OG LIGAENS FØRERHOLD skal selvfølgelig også nævnes. At Brøndby vinder Superligaens grundspil er voldsomt overraskende, spektakulært og ikke mindst afsindigt imponerende.

Kampen mod AGF var ikke noget at råbe et trefoldigt leve for, men det bør man gøre for det trænerarbejde, Niels Frederiksen har udført med de spillere, der har været til rådighed efter en større økonomisk slankekur i Brøndby.

JA, FREDERIKSEN HAR været forskånet for skader, karantæner og formdyk i nævneværdig grad, og det er nu i mesterskabsslutspillet, både han og holdet skal vise, om der for alvor er bund i projektet.

Hvis jeg var Brøndby-fan, ville jeg ikke være så urolig, for det er der. Nok ikke til at køre den i mål fra spids, men til at hænge på hele vejen.

Tak for grundspillet, lad os så få endnu mere drama i både mesterskab- og nedrykningsslutspil!

