PIBEKONCERTEN VAR måske ikke i 110-decibel-styrken, men den dukkede alligevel op på MCH Arena. Både i pausen – og da en flok slukørede FCM-spillede listede ud efter 1-1-kampen mod Hobro.

Det er ikke hverdagskost, at Herning-publikummet på den måde viser deres utilfredshed, men nu er selv de tålmodige midtjyder ved at få nok. Helt forståeligt, for den er ravruskende gal i FC Midtjylland.

ET ER SELVFØLGELIG, at man endnu engang floppede stort i Europa – og over to kampe ikke formåede at få et eneste point mod Rangers FC.

Noget andet er så, at flotte 16 point i seks kampe i Superligaen ikke skjuler, at der er alvorligt knas i FCM-maskineriet.

Det fungerer slet ikke – og man bør være ekstremt bekymret efter det uafgjorte resultat mod Hobro.

FOR SAGEN ER ganske enkel: Hvis ikke FCM finder en helt anden kvalitet frem, så får FCK alt for nemt spil i kampen om mesterskabet.

Hvor Brøndby rejste sig fornemt efter Europa League-blamagen, så fortsatte FCM ned ad en bekymrende vej – fyldt med huller …

Horbos Jesper Rask og FCM's Manjrekar James i infight. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

MOD HOBRO BLEV det fuldstændig udstillet, at FCM ikke har styr på spillestilen.

Med Paul Onuachu sat på salgshylden - og derfor fjernet fra holdkortet – og uden Sory Kaba mod Hobro, så ser FCM fuldstændig rådvilde ud uden den store opspilsstation. Noget som Junior Brumado ikke er i samme stil.

FCM SKABER ganske enkelt ikke chancer nok, hvilket en stor analyse i Ekstra Bladet under overskriften ’Det falske tophold’ da også viste.

Før kampen mod Hobro havde FCM kun skabt 2,78 chance per kamp mod 3,56 per kamp i sidste sæson.

Et dramatisk fald og kampen mod Hobro gjorde ikke tallet bedre.

BOLDOMGANGEN ER elendig. Langsom og usikker – og det ender ofte med, at Awer Mabil og Gustav Wikheim skal ud i dribleture, der for tit ender uden slutresultat.

Ja, med Evander og Junior Brumado er der lagt op til, at de individuelle færdigheder og evnen til at sætte en mand er blevet prioriteret højere, men lige netop den del af spillet løber ofte ud i Heden.

EVANDER ER en af Superligaens mest spændende spillere, men han er bare ikke den styrmand og leder på den midtjyske midtbane, som kan sørge for, at spillet flyder langt bedre end det, vi er vidne til i øjeblikket.

Kunne en Jakob Poulsen have været den faktor?

Ja, måske, men nu har klubben jo valgt, at det ikke er en mulighed, og så er det selvfølgelig Kenneth Andersens job at komme op med en troværdig model uden Poulsen.

Det er han ikke lykkedes med.

ER DET SÅ SLEMT, kunne man sige? 16 point i seks kampe. Ubesejret. Kun to mål lukket ind? Det er vel o.k.?

Nej, for det første, så er de evigt selvtillidsfulde og ambitiøse midtjyder ikke blege for at tale sig selv op – og når man nu er selvudnævnt førsteudfordrer til FCK i Superligaen, så skal advarselslamperne blinke.

For det andet har FCK en styrke og en vinder-formel, der ikke kommer til at give mange point fra sig i Superligaen, så hvis de skal have kamp til stregen, så bør den komme fra FCM.

ER SÆDET SÅ varmt under cheftræner Kenneth Andersen?

Ikke lige nu. Højest lunkent – og selvfølgelig skal man have lidt tålmodighed med nye folk og ny spillestil, men sammen med Europa League-fiaskoen skal FCM til at levere mere overbevisende, hvis tiltroen til Kenneth Andersen ikke skal smuldre. Fordi han også så et forår fordufte, da FCM skulle have udfordret FCK.

Husk også på, at vi taler om tre meget sene sejrsmål ud af de fem sejre – og det ene point mod Hobro kom også første i hus efter 90 minutter.

Og at man kun har formået at score sølle otte mål i seks Superliga-kampe.

SÅ UANSET HVOR imponeret man kan være over FCM’s evne til at gå efter guldet selv i de døende minutter, så er det en farlig leg og ikke holdbart over en hel sæson.

Der er altså rigeligt at tage fat på for Kenneth Andersen og co. – og det er langt fra sikkert, at vi har set den sidste pibekoncert på MCH Arena.

