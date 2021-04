Den sidder LIGE i skabet, Brøndby!

ENGANG I EN fjern fortid var Brøndby stedet, hvor nye, modige, visionære fodbold-tanker blev ført ud i livet. Det første store lokomotiv i dansk professionel fodbold. Klubben med taktstokken.

Længe siden, javist, men nu rører kæmpen på sig igen.

Som den første Superliga-klub herhjemme er den brudt ud af tavshedens lov og meldt nogenlunde rent og klart ud om Qatar.

Standardsvaret blandt Superligaklubberne har ellers været, at VM i Qatar er et DBU-anliggende, så det mente de ikke noget synderligt om. Blandt andet bevist via en rundspørge Ekstra Bladet foretog.

Nu har Brøndby så sat fodboldstøvlen på den anden fod.

SAMMEN MED Fanafdelingen, der repræsenterer de forskellige fangrupper, har Brøndby offentliggjort et statement, der i korte træk fordømmer valget af Qatar som VM-værter og kraftigt opfordrer DBU til at gå i dialog med fodboldfans om måder at presse på for forandring og overholdelse af basale menneskerettigheder i Qatar.

Til det er bare at sige: TAK!

Hvor er det fedt, befriende og i øjenhøjde med de fleste fodboldfans, at Brøndby tør tænke en selvstændig tanke.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jakob Jensen, direktør i DBU, afviser at boykotte VM i Qatar, som Brøndbys fans blandt andet opfordrer til. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

SÅ BLIVER DET til gengæld ekstra forstemmende at lægge øre til DBU’s reaktion.

Direktør Jakob Jensen virkede ganske enkelt noget tøsefornærmet over, at Brøndby ikke har sagt det direkte til fodboldunionen i stedet for at gå ud på egne kanaler.

Det direktøren nu godt pakke sammen.

Mon ikke Brøndby har tænkt noget i retning af: At tale Qatar med DBU svarer til at tale rygestop med sammenslutningen af danske tobaksproducenter eller bilfrie søndag med FDM…

NU ER DET ikke noget særsyn, at Brøndby bakker op om egne fans. Der er ingen tvivl om, at netop Brøndby er klubben i Danmark med mest medindflydelse for fans – og hvor netop fanstemmen er stærkest.

Man har af og til haft den helt klare fornemmelse, at bestyrelsen i Brøndby nærmest frygtede for, hvad fansene kunne finde på, men herfra kun respekt for at lytte til dem, der er en del af fundamentet under dansk fodbold, netop fansene.

SELVFØLGELIG ER det også en pikant detalje, at Brøndby har Arbejdernes Landsbank og 3F som businesspartenere. Netop to aktører, der har været kritiske overfor Qatar – og selvom kviklånsloven har været brugt som undskyldning, så er der næppe tvivl om, at Arbejdernes Landsbanks exit fra DBU også skyldes VM i ørkenstaten.

Sparker Brøndby en åben dør ind? Måske, men enhver stemme, der fordømmer det vanvittige i at afholde VM i Qatar, er velkomne.

Jo, DBU er – som direktøren siger – givetvis i gang med nogle af de tiltag Brøndby og deres fans foreslår, men lad os få det ud i det åbne.

Hvad er det egentlig helt konkret DBU gør i forhold til Qatar?

Ingen ved det.

Også derfor sidder Brøndby og deres fans opfordring lige i skabet, og klubben på den københavnske vestegn har endnu engang banet vejen for de andre danske klubber!

På lørdag sender Ekstra Bladet eksklusivt Copa del Rey-finalen mellem Barcelona og Athletic Bilbao. Kan Martin Braithwaite løfte sit første trofæ for storklubben. Se med her (PLUS+)

Se Ekstra Bladets Jan Jensen bede DBU om at træde i karakter efter Arbejdernes Landsbanks exit fra DBU: