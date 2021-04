Der må være panderynker i FCK

DET VAR REN rocker-retorik, da FCM i torsdags flækkede FCK til pindebrænde i 4-1-sejren.

Signalet var klart: Vi styrer den her Superliga.

Det var da også et regulært mesterstykke som FCM-spillerne leverede, men forfølgerne spræller altså stadig.

NU KAN FCM selvfølgelig sætte trumf på mandag aften med en sejr i FC Nordsjælland, men med pointtab, så lever topstriden stadig.

FCK fik rettet op på røvturen i Herning i en voldsom duel med AGF, der ligesom FCM-FCK var proppet med dueller, frispark, kort og andenbolde.

Denne gang klarede FCK’erne det bare langt bedre i en spændende, dramatisk, intens, hurtigt spillet kamp i en bragende flot kulisse.

For hulen, hvor det pynter med fans på tribunerne. Kunne godt gå hen og blive en trend…

Jonas Wind lykønskes efter scoring til 1-0 mod AGF. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Casper Højer smadrer kuglen i nettet, men Sten Grytebust burde have haft den. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Viktor Fischer var centrum i en hektisk afslutning og fik det meste af Ceres Park på nakken for at trække tiden. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

NÅ, FCK STEPPEDE op, gav sig ikke i nærkampene og udstrålede langt mere vilje end i Herning - og det gav altså en 2-1-sejr.

Et bedre svar i en svær udekamp kunne FCK-mandskabet næppe være kommet med.

Sejren holder Jess Thorups en smule inde i guldkampen, selvom det kræver en voldsom maj-måned for FCK-spillerne.

Netop stabiliteten og mange sejre i træk har jo ikke ligefrem været et særkende for FCK anno denne sæson, men det kunne jo være et tidspunkt at starte på ...

AGF ER ENDEGYLDIGT ude af spillet om de sjove pladser, og skal have bygget på i forhold til de direkte konkurrenter i toppen, men ligner mere og mere en fast bestanddel af det sjove selskab i Superligaen.

Med både et hovedstød på stolpen og et drømmehug på overliggeren i kampens døende sekunder, så kunne AGF såmen godt have fået et point ud af slaget mod FCK, men tak for underholdningen!

I FCK-LEJREN MÅ man dog - trods sejren - have lidt panderynker over keepersituationen.

Han er måske ikke så god i feltet, men ellers har FCK-keeper Sten Grytebust vel kun en svaghed: Han er sårbar overfor skud på mål…

Ja, ok, den gamle målmandsjoke er måske fladtrampet, men det er godt nok svært at se, hvorfor norske Grytebust holder svenske Kalle Johnsson på bænken.

Frisparket til 1-1 var et dommedagshug fra Casper Højer, men den må aldrig gå ind i keeperens side. Nu kostede det ikke, men mon ikke vi ser et skift på den plads hos FCK.

SÅ SKAL DER naturligvis også falde en tak til Brøndby for at holde ild i en guldkamp, hvor FC Midtjylland ganske vist er storfavorit, men selvfølgelig skal have kamp til stregen.

Det er ganske enkelt imponerende, at de blå-gule trods nylige nederlag til FCM og FCK alligevel er det hold, der skal udfordre midtjyderne i guldkampen.

Det vidner om stærk moral, god mentalitet og stor tro på egne evner og koncept. Respekt.

Og så må der jubles over det 16. sæsonmål. Foto: Lars Poulsen

2-0-SEJREN OVER RANDERS var klassisk Brøndby. Randers midt i en stærk periode, presse på – og Mikael Uhre scorer på en kontra til 1-0…

Hvor Brøndby anno 2020/21 kan det blive? Men skidtet virker, og måske lidt overset, så er tremandsbagkæden i Brøndby med Hjörtur Hermannsson, Andreas Maxsø og Anthony Jung altså utroligt velfungerende.

PÅ DETTE TIDSPUNKT af turneringen, så er vi dér, hvor Niels Frederiksens opgave er klar: Guldet skal jagtes – og den vigtige Champions League-andenplads skal som minimum forsvares.

Heldigvis er det ingen modsætning, men blot forventningsafstemning.

Og Mikael Uhre? Ja, sjældent han en dansk Superligatopscorer været så langt fra det danske landshold …

HVAD ELLERS I en Superligarunde med solskin og skønne fans på tribunerne:

Pusten er gået af Lyngby . Et stort comeback fra de nedrykkendes rækker lurede, men nederlagene til SønderjyskE og OB betyder gameover i Superligaen.

. Et stort comeback fra de nedrykkendes rækker lurede, men nederlagene til SønderjyskE og OB betyder gameover i Superligaen. Respekt for Horsens, der stadig spræller, men AaB var fornærmende ringe i 1-0-nederlaget. Den forventede sejr havde betydet nogenlunde klarmelding på Europa League-pladsen, men nu lagde træner Martí Cifuentes bare mere til den stigende utilfredshed, der er til spanieren.

