Det er sgu’ et scoop

TIDLIGERE FODBOLDSPILLERE, der bliver trænere eller agenter er lige så talrige som de påskebajere, som bliver skyllet ned de kommende dage. Ikke meget nyt eller interessant der.

Med Daniel Agger er det bare anderledes.

Den tidligere Brøndby- og Liverpool-spillers indtog på cheftrænerbænken i HB Køge er både bemærkelsesværdigt, overraskende – og fantastisk.

Forhåbentlig for HB Køge, der i hvert fald på navnefronten har scoret over evne, men selvfølgelig også tager et kalkuleret sats med en fuldstændig uprøvet træner.

HERFRA SET ligner det dog et lille scoop af den ambitiøse klub, der med Daniel Agger som frontfigur næppe får vanskeligere ved at tiltrække spillere – og der er ingen tvivl om, at medieinteressen for HB Køge vil eksplodere, når Daniel Agger tiltræder til sommer.

Læg oven i Daniel Aggers efterhånden store netværk, så er der næppe tvivl om en mulig gevinst.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Daniel Agger har et stirt netværk. Her med Helle Thorning-Schmidt på golfbanen i forbindelse med Red Barnet arrangement. Foto: Lars Poulsen

FOR DANSK fodbold er det også værdifuldt at få en af de mest markante danske fodboldprofiler gennem de sidste 20 år tilbage på en markant post. Få har prøvet så meget, på så højt niveau og bringer den ballast ind i gamet.

Der er ingen tvivl om, at Daniel Agger gennem et stykke tid har sonderet terrænet for at vende tilbage til fodbolden, men det er ikke overraskende, at det ikke er som en af de talrige eksperter, fodboldverdenen er så rig på.

At kloge sig på andres vegne har ligesom aldrig været en del af Daniel Aggers verden. Så hellere selv stikke hænderne i mulden – eller kloakkerne…

JEG SKAL IKKE gøre mig klog på, om Daniel Agger er et taktisk orakel eller god til mandskabspleje, men jeg ved i hvert fald, at når den tidligere landsholdsanfører kaster sin vilje og energi ned over et projekt, så er det med fuld skrue og dedikation.

Nu får han i hvert fald muligheden for at teste sig selv af et sted, hvor blitzlysene selvfølgelig vil blinke, og mange af hans skridt vil blive fulgt nøje, men også et sted, hvor der langt fra er samme opmærksomhed eller pres som i Superligaen.

Han kommer tilmed til et sted, hvor der er en international organisation i ryggen, et nyt stadion – og hvor man sagtens kan se et kommende Superliga-hold.

DET ER VIST ingen hemmelighed, at Daniel Agger af og til har haft et lidt anstrængt forhold til pressen, medier og al virakken omkring fodbolden, så det skal også blive spændende at se, hvordan han tackler den del. Her kan han ikke gemme sig.

At han får Lars Jacobsen som assistent gør bestemt ikke konstellationen mindre interessant, og så kan rettighedspressede Discovery også stryge noget af den lønudgift, selvom han afslørede på pressemødet, at han ikke stopper helt som tv-kommentator…

Ja, drømmeduo er selvfølgelig at tage munden for fuld inden de to tidligere landsholdsspillere har bevist sig i jobs, de aldrig har prøvet før.

Men at HB Køge fra sommer har en af de mest spændende trænerkonstellationer, hvad enten vi taler Superliga eller 1. division ligger helt fast.

OG INGEN VED bedre end Daniel Agger, at ’good on paper, shit on gras’ ikke kan bruges til en hujende fis.

Resultaterne tæller.

Også for Daniel Agger, men hatten af for et stort comeback til dansk fodbold.