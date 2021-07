Det har aldrig været nemmere!

- Danmark er favoritter i kvartfinalen, så TJEK IN til destination Wembley, skriver Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

HAR DU URO i kroppen, lidt feber, kriller i maven – og en fornemmelse af, at kun en stor, kold fadøl hjælper? Så tag det roligt. Det er bare fodboldfeber, og her hjælper ingen vacciner ...

Skulle du være ramt, så er det helt forståeligt.

DANMARK ER BLOT en sølle kamp fra at stå i en EM-semifinale, og det er altså intet mindre end fantastisk, historisk og enestående.

Endnu et kapitel til den dramatiske, livsbekræftende og sitrende bog om Danmark, EM og sommeren 2021.

En solskinstid, hvor landsholdstrøjen atter blev en del af gadebilledet og den mest populære beklædningsgenstand på studentervognene – huen dog fraset.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Martin Braithwaite slukker tørsten i varmen i Baku. Foto: Lars Poulsen

JO, ALT ER GÅET Danmarks vej lige fra lodtrækningen om hjemmebane mod Rusland til at gå videre som toer med tre point og så banke ind i Wales i ottendedelsfinalen.

Heldigt? Ja, men det skal jo opsøges – og det har danskerne gjort, men det er også med fornemmelsen af, at man ikke må være bare det mindste kritisk over for de danske halvguder.

Det vil vi nu stadig være her på pladsen, hvis der er noget at være vrissen over. Det kunne jo være Hjulmands evige hype af modstanderne eller hans overdrevne ros af Mathias ’Zanka’ Jørgensen, der lige pludselig var den vigtigste udtagelse.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Tøffe: Du snyder ikke mig, Hjulmand

MEN INDRØMMET: Der er ikke mange sår at pille i.

Kasper Hjulmand har gjort det fremragende. Været åben og ærlig i kritikken af forløbet omkring Eriksen og UEFA’s gøren og laden.

Efter en lang coronanedlukning har Kasper Hjulmand og hans spillere nemlig klaret deres vigtigste opgave til 12. At skabe fællesskab, sammenhæng og glæde.

På baggrund af Christian Eriksens kollaps, ja – men udbygget med offensiv powerfodbold og nye profiler som Danmarks bedste hidtil, nemlig Joakim Mæhle og Eriksen-substitutten Mikkel Damsgaard.

At vinde danskernes hjerter er faktisk en langt større triumf end nok så mange sejre på fodboldbanen.

FORHÅBENTLIG ER VI ikke færdige endnu.

Ud over heldets sommerkys af Danmark er det tilmed ikke en af verdens fodboldstormagter, der står mellem Danmark og semifinalen.

Det er ’bare’ Tjekkiet, der frister en tilværelse som nr. 40 på FIFA’s verdensrangliste, hvor Danmark er nr. ti.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I Tjekkiets hovedstad har EM-feberen ikke just raset den seneste uge, så vi hjalp dem lidt.

KASPER HJULMAND HAR selvfølgelig spinnet Tjekkiet op som helt fantastiske, men sagen er helt klart den, at den danske landstræner råder over bedre spillere end sin tjekkiske kollega.

Barcelona, Dortmund, Tottenham, Leipzig, Leicester, AC Milan og Chelsea er bare nogle af de fornemme hjemadresser på danske spillere – og mange steder som hovedrolleindehavere.

Det kan tjekkerne ikke mønstre, og med store dele af den danske grundstamme placeret i store klubber skal man heller ikke være alt for overrasket over den danske succes.

Se fredagens fem mål fra de to kvartfinaler:

JEG VAR DA OGSÅ passende imponeret over Tjekkiet, da de med organiseret pres, stenhårdt arbejde og en disciplineret defensiv satte hollænderne både skak og mat.

De kan noget af det samme som Danmark, fremstår som en enhed og rider også på en bølge.

De har bare ikke de samme offensive kort, og Danmark har noget fart, der kan gøre alvorligt ondt på et noget tungt tjekkisk midterforsvar. Det skal udnyttes.

MED PLADSEN I kvartfinalen er forventningerne til det danske landshold indfriet, men vejen til en semifinale ved en slutrunde med så mange hold har ALDRIG været nemmere.

Den chance skal danskerne selvfølgelig tage i gangster-staten Aserbajdsjan, der beskæmmende nok er vært for Danmarks kamp i et rent hede-slag, hvor temperaturen vil runde de 30 grader.

DA EKSTRA BLADET i løbet af ugen kiggede forbi Prag, var beskeden fra tjekkerne klar: ’Ja, det er fint med fodboldholdet, men vi vil hellere se noget ishockey.’

Til det er der bare at sige: Bliv endelig ved med det. Så fortsætter vi fodboldfesten …

Det er TJEK-IND FOR DANMARK: Destination Wembley ...

Her kan du læse, hvor meget de danske landsholdsstjerner tjener (Ekstra Bladet+)