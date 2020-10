Det her kan ændre ALT

- Ok, FCM havde alt det held, der kunne fiskes frem, men en mastodont-præstation at stå i Champions League-gruppespillet, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

Så Dreyer vi sgu’ da bare håndtaget helt i bund!

Der er indhop – og så er der de indskiftninger, der vender kampe og gør bænkevarmere til superhelte.

Sådan var det for FCM – og Anders Dreyer, der sammen med Bozhidar Kraev i en dobbeltwhopper blev sendt på banen i stedet for dem, der skulle have drevet FCM mod sejr, nemlig stjernerne Evander og Pione Sisto.

For Dreyer gjorde fuldstændig som det passede ham, da han kom ind. Drev gæk med Slavia Prag-spillerne – og var i den grad omdrejningspunktet for det største øjeblik i FC Midtjyllands historie: Entrébilletten til det ypperligste klubfodbold, Champions League.

Bedste mand - sammen med Alexander Scholtz - trods de få minutter på banen, og Dreyer har allerede betalt transfer og mange års løn tilbage med den indsats. Vanvittigt imponerende.

Ja, Kraev var også en forstærkning, så skal vi ikke bare sige, at Brian Priske havde en sikker Champions League-hånd med sine dispositioner.

Ja, så siger vi Sory, sory, sory Kaba, der satte samtlige hjerter i Herning og omegn i stå, da den selvtillidsløse spiller brændte det straffespark, hvor der stod 238 millioner kroner på.

Her fiskede FC Midtjylland så alt det held op af posen, der kunne opdrives på MCH Arena – og kunne sende en ordentlig tak til VAR-systemet, der afslørede, at Slavia Prags målmand steppede for lang væk fra linjen, da han nappede Kabas sløjt sparket straffespark. Omspark og Alexander Scholtz med de sorte støvler svigtede ikke.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sømmet blev slået i Slavia Prags kiste. Foto: Claus Bonnerup

Herfra kunne FCM bare hive ned ad hylderne – og selvom Slavia Prag var klart bedst i store dele af kampen og at 4-1 var en voldsom sejr fordelt på spilovertag, så er det fuldstændig ligegyldigt. Det er glemt i næste uge.

Det er en mastodont-præstation, at FC Midtjylland har slået sig igennem til Champions League-gruppespillet, hvor hold som Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Juventus og Bayern München kan være de næste udenlandske gæster i Herning.

Fedt for dansk fodbold – og selvfølgelig specielt for FC Midtjylland. Fordi:

De nu har rystet al latter, hån – og måske krænkelser – af sig fra specielt FCK-typerne efter i mange år at have bommet alt for meget i europæisk fodbold.

De har fået det ultimative udbytte af det spillemæssige skift, de har foretaget. Ungdommelig tempo er blevet vægtet højere end fysisk stærke powertyper.

Klubkassen bugner med en ekstra indtægt på minimum 238 millioner kroner. Vi gentager 238 millioner kroner.

Lad os holde fast i det sidste. Voldsomt beløb – og det kan være en gamechanger i magtforholdet i dansk fodbold.

Man kan da heller ikke lade være med at tænke, at Ståle Solbakken og Co. nok gerne have set FCM i Europa League og den langt lavere indtjening.

238 millioner kroner plus det løse i form af prisstigninger på spillerne med bare en nogenlunde succes i Champions League, er ren økonomisk EPO i dansk fodbold. Sprøjtet direkte ind i en forretning, der i forvejen er vlefungerende - og langt fra så ramt af Corona-krise som rivalerne fra FCK, der bløder penge.

Med den pose penge, der sendes fra UEFA's hovedkontor til Herning, jamen så kan FCK roligt være bekymrede. Det er så mange Euros, at det kan ændre alt i toppen af dansk fodbold i en årrække.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Vild jubel efter Champions League-kvalifikationen. Foto: Claus Bonnerup

For det giver FCM ufatteligt mange handlemuligheder. Midtjyderne skal efter budgetterne sælge spillere for godt 70 mio. kroner om året. Det kan de stort set aflyse tre-fire år frem, og dermed holde fast i en velfungerende gruppe eller driver deres salgspriser endnu længere op.

Eller de kan jo også investere endnu mere i truppen, og trods Sory Kabas vigtige 1-1-scoring, så er det svært at se ham som en klasseangriber i Champions League-sammenhæng. Dårlig timing i indløb til hovedstødsbolde, langt fra nogen sikker afslutter – og med den position på et så offensivt hold som FCM, så kommer der alt for få scoringer.

Her kunne nogle af de mange millioner bruges.

Det har FCM-ledelsen indtil mandag at overveje.

Vi andre må bare klappe i hænderne og løfte på hatten over en kongepræstation - og så ellers sidde klar til torsdagens Champions League-lodtrækning!

