Det hér var fedt, Hjulmand

NU KAN MAN ikke ligefrem sige, at Kasper Hjulmand har en højrente-konto til sine point som dansk landstræner …

Først et nederlag til verdens vel nok bedste landshold, Belgien – og så en pointdeling mod England, der også hører til verdenseliten takket været Mathias ’’Zanka’ Jørgensens sidste øjebliks redning af Kasper Schmeichels skovtur.

Det havde på forhånd været noget offensivt at forvente meget mere, så ingen sure miner her. Snarere tværtimod, faktisk.

NEJ, ENGLAND var langt fra så velorganiserede som Belgien, og fraværet af noget klasse-kreativitet på den engelske midtbane gjorde også livet lidt nemmere for danskerne.

Ligesom indlæggene fra Trent Alexander-Arnold heldigvis ikke var lige så samuraisværd-skarpe, som vi kender dem fra Liverpool.

Christian Eriksen havde en gigantchancer for at afgøre kampen med ni minutter igen. Foto: Lars Poulsen

ALLIGEVEL VAR DER klar fremgang at spore i forhold til dysten mod belgierne. Ja, i perioder var Danmark klart dominerende, og i modsætning til kampen i lørdags så blev der skabt nogle chancer af Kasper Hjulmands tropper.

Sådan set de to af de tre største i kampen sammen med Kanes sidste sekunds afbrænder – og med bare ni minutter igen, så burde Christian Eriksen have klasket kuglen i kassen. En chance han med 200 procents chance havde scoret på i den periode, hvor han var fit. Både i ben og hoved.

Headet fri foran rusen af Yussuf Poulsen – og så skulle den bare tordnes ind, men der er stadig alt for meget rust i Eriksens fødder efter en søvnig tid i Inter uden megen spilletid.

UDOVER TYDELIGHEDEN i at have kuglen på egne fødder, så sprang to ting i øjnene – og som ligner en klar forbedring i forhold til tiden under Åge Hareide (ja, ja – pointene undtaget lige her …).

MEN ALTSÅ:

Presspillet er langt mere aggressivt og modigt. Ikke hele tiden og naivt, men afmålt og til tider afventende, men så bliver splitten trukket i håndgranaten – og så kommer trykket. Fedt.

er langt mere aggressivt og modigt. Ikke hele tiden og naivt, men afmålt og til tider afventende, men så bliver splitten trukket i håndgranaten – og så kommer trykket. Fedt. Backspillet og ikke mindst opfindelsen af Robert Skov som venstre back ligner begyndelsen på noget interessant. Sammen med Daniel Wass, der stod fadder til et par chanceskabende indlæg, så har Robert Skov offensiv tænkning og teknikken til at gøre en forskel på kanterne. Er du gal, hvor det pynter!

UDOVER ERIKSENS gigantafbrænder i de sidste ti minutter af kampen, så venter der stadig en genopbyg-Eriksen-fase.

Hvis ikke han får mere spilletid i Inter end hidtil, så får landsholdet også et problem.

Christian Eriksen skal stadig have banket rust af efter en sløj periode i Inter. Foto: Lars Poulsen

ERIKSEN VAR STORT set usynlig i de første 37. minutter, men en snurretopvending på sin tidligere holdkammerat Eric Dier fik drejet Eriksen i den rigtige retning mod mål, hvor han fikst kunne spille Kasper Dolberg fri til første halvlegs største chancer.

En mulighed Nice-spillere desværre ikke udnyttede, men huggede lige på målmand Pickford.

NU KENDER VI ikke seertallene for kampen mod England, men i lørdags kiggede blot 357.000 seere så med på 0-2-nederlaget til Belgien. Det gjorde blot landskampen til ugens 17. mest sete program – blandt andet overhalet af Horisont, Hammerslag og Tour de France …

Selvfølgelig forårsaget af bruddet mellem Discovery og Yousee, hvor landsholdskanalen lige forduftede fra godt en millioner tv-pakker.

NOGET AF en næsestyver til Discovery, landsholdet og DBU, men alligevel skal fodboldunionen ikke klynke.

De valgte selv maksimal profit for salget af rettighederne, så når markedsmekanismerne laver om på tilgængeligheden, så er det nu engang den pris, DBU må betale.

SÅ UD OVER flere point, så havde Åge Hareide altså også flere tv-seere ...

Egentlig paradoksalt, for det er trods alt blevet en lille my sjovere at se landsholdet – og kan Kasper Hjulmand forfine landsholdets spillestil endnu mere, jamen så kan det godt blive helt sjovt.

Nu venter vi så bare på landsholdets første scoring(er) og sejre ... og det skal sgu' ikke vare længe!

