Det kaldes krise, Brøndby: Her bliver I totalt udstillet

MAN MÅ GIVE Brøndby mindst en ting: Det er edderfløjteme nogle underholdende kampe, de deltager i!

I et brag af en kamp i Aarhus med saft og kraft fra begge hold, borede AGF neglen dybere ned i Brøndbys i forvejen åbne sår.

AGF’s bedste kamp i sæsonen, hvor specielt Tobias Sana viste sig frem som dygtig spilfordeler og matchvinder med smukt sparket frispark - og hvor Jakob Ankersen var her, der og alle vegne med fart, gå-på-mod og et flot mål.

AGF TURDE DENNE gang bringer en del folk med frem, når de hvide havde kuglen, og de to første mål blev leveret med hurtigt kombinationsspil nede bag Brøndbys tunge forsvar, der endnu engang fremstod voldsomt ukoordineret.

Ros til AGF, David Nielsen, stemningen på stadion og den intensitet opgøret blev leveret med.

David Nielsen siger tak til publikum efter en forrygende kampo. Foto: Claus Bonnerup

BRØNDBY? TJAE, det er altid en diskussion værd hvornår kriseflaget skal en tur i flagstangen – og et vægtigt argument for at holde det nede er moralen og viljen på Brøndby-holdet.

De kæmpede sig to gang tilbage efter at have været bagud, og ingen slog op i banen.

Alexander Zorniger ser altså ikke ud til at have tabt omklædningsrummet, men hans mandskab er i krise. Selvfølgelig er de det.

NÅR ET HOLD som Brøndby på hjemmebane taber til både SønderjyskE og Esbjerg for senere at tage til Aarhus og indkassere et nyt nederlag - og tre scoringer på vejen mod det - skal det ord bruges.

Selvfølgelig hører søndagens tab ikke i samme kategori som de to førstnævnte resultater, men når man samtidig ser tilbage på en regulær ydmygelse i Europa League, taler billedet for sig selv: Et fotografi af en krise-situation.

16 indkasserede mål i 10 kampe er ikke topholds-potentiale, og kun Vendsyssel (17) og Hobro (24) er dårligere i den disciplin.

De sidste tre Superligakampe har budt på ni mål imod, og man kan så smide de ni kasser ind, som Genk sørgede for i Europa League, oveni i det triste regnestykke.

Så en klar krise, der har sit udspring i defensiven.

AGF's Tobias Sana har scoret til 3-2 og tilføjet Brøndby endnu et nederlag. Foto: Claus Bonnerup

RØNNOW-AFLØSER Martin Schwäbe ligner bestemt ikke en klassekeeper - og der er da heller ikke noget at sige til, hvis den stakkels mand er tappet for selvtillid og har en heftig susen for ørene...

Måske ikke de vilde drop – selvom hans placering ved Tobias Sanas frisparksscoring var håbløs – men han redder ingen point til Brøndby.

MIDTERFORSVARET ER også i frit fald. Benedikt Röcker lignede en serie-spiller mod SønderjyskE – og mod AGF mistimer Hjörtur Hermannsson bolden ved det første mål og laver et håbløst frispark, som Tobias Sana altså flækkede ind.

Den styring, som Röcker trods alt havde i sidste sæson, er totalt forsvundet – og hele forsvaret sejler.

Samtidig leverer Zornigers stjerne-signing Dominik Kaiser ikke i nærheden af, hvad Brøndby-træneren mente han kunne, ligesom Hany Mukhtar også ligner en medgangsspiller i modvind.

ALEXANDER ZORNIGER selv? Han er ikke fyringstruet. Glem det, men der skal snart ske en ændring i Brøndbys pointhøst og spillemæssige formåen på banen, hvis ikke snakken om en fyreseddel vil tage til i styrke. Kan han vende skuden? Ja, men hvor hurtigt?

Først og fremmest skal han have banket noget selvtillid ind i holdet, men med Horsens (h), AaB (u), OB (h), FCM (u), FCK (h) som de næste fem Superliga-kampe, så er der ikke mange åndehuller imellem.

Så jo. Med de forventninger, Brøndby selv har skabt, så staves krise med stort K lige nu.

