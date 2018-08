'Det ligner en endegyldig landsholdskniv til FCK-profil'

AT ÅGE HAREIDE evaluerede den danske indsats ved VM bedre end en gennemsnits-fodboldfan kommer næppe som nogen overraskelse.

Landstræneren er først og fremmest sat i verden for at levere resultater, og dem tog han trods alt med hjem i flyveren fra Nizhny Novgorod, fordi han tjekkede en ottendedelsfinale ind sammen med den øvrige bagage. Det er vand i åen, og nu står nordmanden med næste udfordring: Skaf Danmark til EM i 2020.

I DEN KONKURRENCE er der givet en ekstra chance via den såkaldte Nations League, hvor Danmark 9. september skal møde Wales i Aarhus, og derfor skal Hareide have spillet et nyt landshold sammen.

Eller nyt og nyt. Der er næsten lutter VM-navne, som vi kender dem, men Hareide har selvfølgelig adresseret to udfordringer:

En venstrebenet venstreback. Derfor får Nicolai Boilesen chancen, selvom FCK-spilleren ikke har ramt sit topniveau endnu i denne sæson. Riza Durmisi kæmper med spilletid, og det kommer Boilesen trods alt med.

William Kvist er stoppet, og et nyt defensivt anker skal findes. Valget er faldet på Christian Nørgaard, og selvom den tidligere Brøndby-profil mærkværdigt nok ikke ramte Åges 35-mands trup inden VM, så er udtagelsen helt naturlig.

MEST INTERESSANT og retningsgivende er måske fravalget af Andreas Bjelland. Han var Hareides klare valg som makker til Simon Kjær inden VM, han er skadesfri, og han spiller hver gang for FCK – endda på et stærkt niveau.

Herfra ligner det den endegyldige landsholdskniv til Bjelland, så længe Hareide er landstræner.

Det er naturligvis Andreas Bjellands højlydte brok over ikke at være udtaget til VM, der stadig irriterer Hareide, og der er næppe tvivl om, at nordmanden er af den klare overbevisning, at Bjelland satte egne interesser over holdets. Hareide kan være nærtagende, og Bjellands show har altså ramt ham.

Derfor viser han den bidske udgave af sig selv.

RIMELIGT? JA, med stærke folk som Mathias ’Zanka’ og Andreas Christensen, der begge gjorde det strålende under VM, samt en Jannik Vestergaard fra Premier League kunne man også spørge, hvem han skulle have sat af i stedet.

Det ligner naturligvis også et mønster, at åbenmundede kritikere som Daniel Wass, Pierre-Emile Højbjerg og altså Andreas Bjelland er lagt på is. Åge Hareide er ekstremt optaget af, at en gruppe fungerer og har det godt sammen uden for meget fnidder.

Derfor vil Nicklas Bendtner også have en svær vej tilbage – ud over den manglende form, der holder ham ude af Rosenborg-holdet – og indtil videre har Hareides vej givet pote.

ALLIGEVEL BØR Hareide også huske, at man også når langt med tilgivelse, og selvom han er godt vant med et rimeligt udbud af dygtige danske fodboldspillere, så er kilden ikke uudtømmelig – og der kan hurtigt blive brug for både Bjelland og Durmisi.

