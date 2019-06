Det lugter ikke af storhed

STÆRK INVESTERING eller risikabelt udlån? Ja, 48-årige Niels Frederiksen med bankuddannelsen bag sig, kan blive begge dele i rollen som ny Brøndby-træner.

Vi kan dog også hurtigt springe alle mellemregningerne over og sige, at Brøndbys nyansættelse ikke ligefrem dufter af storhed!

Selvfølgelig har Niels Frederiksen de faglige og teoretiske kvaliteter i orden. Han vil gerne spille en type fodbold, der harmonerer fint med Brøndbys DNA.

Højt pres, generobringer, omstillinger og have bolden i et rimeligt omfang i egne række.

PÅ POSITIVSIDEN tæller naturligvis også, at han har erfaring med at arbejde med talenter fra U21-landsholdet og i et beskåret Brøndby, så bliver det hans job endelig at lykkes med at få spillere op fra Master Class.

Et projekt, der dog efterhånden minder om SKATs inddrivelsessystem…

Man bør vel anstændigvis også rose Brøndby for at – måske nødtvungent – at gå en ny vej med en dansk træner og en, der vil talentarbejdet.

Så kan man selvfølgelig sige, at sporene måske skræmmer lidt, for sidst man kastede sig ud i at hente en ungdomslandstræner i DBU, hed vedkommende Thomas Frank, og her var succesen til at overse.

At Brøndby kalder ham førsteprioritet er formentlig noget sludder. Ja, førsteprioritet, når alle andre kandidater er faldet fra…

Hvad har jeg sagt ja til? Niels Frederiksen i en stille stund som U21-landstræner. Det er dog bare solcremen han kæmpe med... Foto: Lars Poulsen

NÅ, NIELS Frederiksen har uomtvisteligt mere erfaring, og Brøndby står trods alt et væsentligt bedre sted, end da Thomas Frank kom til. Organisatorisk, økonomisk – og faktisk også sportsligt.

Det ændrer bare ikke på, at Niels Frederiksen bliver VOLDSOMT udfordret. Kig lige på CV’et, der inden U21-landstræner-jobbet hed B93 (ungdomstræner og talentchef), Lyngby og Esbjerg.

Altså man bliver jo ikke blæst omkuld – og det er Frederiksen heller ikke blevet af omgivelserne i de fire steder.

Det er altså ud af de beskyttede værksteder for Frederiksen!

BRØNDBY ER EN helt anden størrelse, hvor du som træner bliver målt og vejet, skubbet til, presset, debatteret, hånet, rost – samtidig med, at der skal resultater på bordet. Det flyver i alle retninger i Brøndby - specielt i den modgang, der også vil ramme Niels Frederiksen på et eller andet tidspunkt.

I det minefelt skal man som Brøndby-træner kunne holde sin kurs, være troværdig – og ikke mindst forklare en fanskare, der på godt og skidt er Danmarks mest fanatiske, at man sejler den rigtige vej.

Presset indefra i klubben er også gigantisk. Jan Bech Andersen, der om nogen har genrejst Brøndby - og hatten af for det enorme engagement og den pengepung han stiller til rådighed – vil naturligvis have valuta for pengene.

Kommer det ikke, så har han en klubejers rastløshed og med en dosis impulsivitet og handlekraft, så skal Niels Frederiksen også tage bestik af de meldinger, der drysser fra Jan Bech ned gennem organisationen.

Brøndbys Kamil Wilczek skal nu have Niels Frederiksen som ny træner. Foto: Lars Poulsen

Superligaen Indefra: Dommer sendt i skammekrogen efter Vejle-kaos

NIELS FREDERIKSEN kan virke som noget af en enspænder og indadvendt type, der kan virke fejlcastet i Danmarks mest medieeksponerede Superligaklub.

Så for ham er det kun en ting, der vil vinde fansene over: Bragende flotte resultater og noget seværdig fodbold.

Ellers risikerer bankmanden at blive flækket fuldstændig i Brøndby-kværnen!

Der er næppe tvivl om, at de fleste Brøndby-fans havde håbet på noget større, noget vildere, noget sjovere.

Det fik de ikke, men måske fik de den rette mand på det rigtige tidspunkt, selvom tvivlen er stor fra undertegnede.

Når nu Brøndby vil talentarbejdet – hvilket ikke er enestående – og rent faktisk ansætter en træner, der måske kan løfte den opgave, så ved man også, at det er et langtidsprojekt.

Niels Frederiksens blå bog Læs mere om Niels Frederiksen her: * Navn: Niels Frederiksen. * Født: 5. november 1970 (48 år). * Nationalitet: Dansker. * Træneruddannelse: - 2001: UEFA A-licens. - 2011: UEFA Pro Licens. * Uddannelse uden for fodbolden: Kandidatgrad i økonomi, Syddansk Universitet. * Karriere uden for fodbolden: - 2008-2011 underdirektør i Dansk Bank. * Trænerkarriere: - 1990-1996: B 1913 (ungdomstræner). - 1997-2005: B 93 (ungdomstræner). - 2005-2006: B 93 (talentchef). - 2006-2008: Lyngby (U19 + talentchef). - 2009-2013: Lyngby (cheftræner). - 2013-2015: Esbjerg (cheftræner). - 2015-2019: Danmarks U21-landshold (cheftræner). - 2019- : Cheftræner for Brøndby IF. Kilder: Dansk Boldspil-Union. Vis mere Luk

HER FALDER Niels Frederiksen i næste kæmpe udfordring. Den tålmodighed findes ikke i Brøndby – og skal vel heller ikke gøre det.

Det definerer trods alt en topklub, at der skal leveres år efter år – og at man ikke bruge fire-fem sæsoner på at tro på noget, der kun måske folder sig ud som et slagkraftigt mandskab.

Sådan skal det også være, at stå med Superligaens andet eller tredjestørste spillerbudget.

Derfor ligner det på mange måder et umage ægteskab som Brøndby og Niels Frederiksen har indgået.

Odds er altså på mange måder imod Niels Frederiksen og hans Brøndby-projekt, men selv i finansverdenen tordner de oversete papirer engang imellem frem.

Et held og lykke er i hvert fald på sin plads...

