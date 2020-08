Det rene vanvid!

DER ER TRANSFERS – og så er der deciderede transfergranater, der efterlader fans i vantro chok – og nogle af dem i decideret raseri.

Sådan en kastede FCK, da de kunne annoncere, at Kamil Wilczek er ny FCK-angriber.

Ja, den Kamil Wilczek, der tog Danmarks mest dedikerede fangruppe om hjerterne og fremstår i noget nær helgenlys på den københavnske vestegn.

Den Kamil Wilczek, der naturligvis udtalte, at ’En gang Brøndby, altid Brøndby. Brøndby vil altid være i mit hjerte’, da polakken tog en tårevædet afsked med Brøndby og de mange fans.

Det er sådan vi bedst husker Kamil Wilczek. Som målscorer for Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Fortidens store AGF-helt: Vi er ubehagelige

NÅ, MAN KAN naturligvis have et standpunkt til man finder et andet, men det er vist ikke for meget, at kalde Kamil Wilczeks skifte en anelse tonedøvt, med det kendskab han har til forholdet mellem de to klubber.

At han for tre måneder siden købte en lille håndfuld 'Aldrig alene'-Brøndby-trøjer stiller heller ikke det overraskende skifte i noget specielt godt lys, hvis man ser det fra Brøndby-fansenes side.

Så Kamil Wilczeks skifte er det rene dynamit!

Nej, det er ikke det direkte skifte, men via tyrkiske Göztepe. Det ændrer bare ikke det store.

Brøndbys fans vil altid se det som et kæmpe forræderi, og man kan næsten ikke vente på det københavnske derby, der allerede løber af stablen i anden runde af den nye Superliga.

Ganske vist i Parken, hvor der stadig er tvivlsomt om udebanefans har adgang. Men mon ikke de alligevel finder en eller anden måde, at demonstrere deres utilfredshed på inden? Jeg tror det…

KAMIL WILCZEK selv skal naturligvis også finde en eller anden god forklaring frem, men sagen er jo også den, at vi næppe kan forvente fra en polsk statsborger, at han ikke skulle gå efter de muligheder, der byder sig i en broget fodboldverden.

Klubber er ikke længere hjerteblod for fodboldens omrejsende gladiatorer, men blot arbejdsgivere, der skiftes ud, hvis et tilbud er bedre et andet sted.

Det kan naturligvis være svært at forstå for de fans, der uge efter uge har hyldet og jublet over Wilczeks bedrifter – og at det så lige skulle være FCK, der hentede angriberen hjem til Superligaen er en ordentlige kamil at sluge…

Pengene styrer i moderne fodbold. Den sandhed er hverken nu eller overraskende, men bliver bare bekræftet igen og igen.

MEN SANDHEDEN er formentlig også den, at tilbuddene ikke har været voldsomt mange for Kamil Wilczek, da hans ophold i Tyrkiet må gå under betegnelsen fiasko.

Brøndbys nye transferstrategi, hvor man ikke vil betale penge for spillere i den alder, tilsiger også, at Wilczek næppe har været på tapetet hos Carsten V. Jensen.

FCK? Ja, ud over at gnide et helt saltsyderi i Brøndby fansenes sår, så får klubben også en spiller, der hævet over al tvivl har bevist sig i Superligaen. En kølig afslutter, stor fysik – og dermed følger han ind i de række af den stærke angriber FCK vil have på toppen.

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan opholdet i Tyrkiet har påvirket Wilczek. Altså hvilken forfatning er han i. Nogen årsunge er han heller ikke med sine 32 år, men som en brik til at genvinde Superliga-herredømmet, så er det ikke dårligt set af Ståle Solbakken.

Også fordi Mikkel Kaufmann endnu ikke har vist sig som den målscorer, FCK har drømt om. Wilczek er en en-til-en afløser for Dame N'Doye.

SÅ KAN VI andre sætte popcornene over – og iagttage den verbale krig, der nu vil udspille sig fra de to fangrupper i FCK og Brøndby…

