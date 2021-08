Det skal koste!

HVAD ER HURTIGST? Mohamed Daramys vilde fart på banen eller den hastighed kantspillerens pris stiger med nærmest time for time.

Nok umuligt at afgøre, men at FCK sidder med Superligaens varmeste salgsemne er mejslet i Parkens beton.

ER DU SUNSHINE, hvor er Mohamed Daramy ved at brænde Superligaen af. Magiske Mo!

Stærk i derby-sejren over Brøndby, og enestående mod AGF, hvor han gjorde fuldstændig som det passede ham.

Han kunne nemt har scoret et enkelt mål mere – og burde også have haft en assist mere.

Pragtstykket var naturligvis målet til 1-0, hvor først Anthony D’Alberto blev rundbarberet, hvorefter Daramy fik Albert Grønbæk til at ligne en juniorspiller, da han lige viftede AGF’eren væk for derefter at krølle den utageligt udenom Jesper Hansen.

Klasse!

CK's to målskytter Pep Biel og Mohamed Daramy. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

CK's Mohamed Daramy og Pep Biel efter sejren i superligakampen mellem AGF og FC København. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

MOHAMED DARAMYS præstationer har selvfølgelig fået det meste af fodbold-Europa til at vende blikket mod FCK’s 19-årige offensive es.

Club Brügge vil gerne betale 80-90 millioner kroner for Mo Daramy, men selvfølgelig spiller Peter ’PC’ Christiansen kostbar – og belgierne har i første omgang fået nej.

Helt forståeligt.

MOHAMED DARAMYS optur er ikke kommet ud af det blå, men blev faktisk kickstartet under U-21-EM i juni.

En stærk slutrunde fra Daramy, der ellers havde slidt i det gennem det meste af sidste sæson – som resten af FCK-mandskabet.

Begge dele har åbenbart modnet og udviklet det uomtvistelige talent i en sådan grad, at han nu bobler af spilleglæde, fremstår som et fysisk pragteksemplar og tager langt bedre beslutninger i det højt anlagte spil.

FCK's Mohamed Daramy i kamp med AGF's Anthony D'Alberto. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

DARAMY HAR ALTID været en sjov spiller at se på og lade sig begejstre af, men nu er effektiviteten også på plads. Som den også er hos spillets allerstørste stjerner.

Derfor skal interesserede klubber over den magiske 100 millioner kroners grænse – og FCK skal sigte højt.

FC Nordsjælland fik 150 millioner kroner for ligeledes 19-årige Kamaldeen Sulemana, da han blev solgt til Rennes og ja, Kamaldeen var noget helt ekstraordinært, men Mohammed Daramy er ikke langt efter.

DER ER STADIG 14 dage til, at transfervinduet klasker i, og der er ingen tvivl om, at FCK’s sportsdirektør kommer til at bruge masser af tid på netop Mohamed Daramy.

Bliver han solgt? Tjae, men skulle det ikke ske, så er det ingen katastrofe. Hverken for Mohamed Daramy eller FCK.

Begge parter ved selvfølgelig godt, at man skal smede mens jernet er glohedt, men FCK har også som altoverskyggende mål, at klatre tilbage på troen som Danmarks bedste hold.

SEJREN OVER AGF bekræftede i hvert fald at, at FCK er klar til at gå i clinch med FCM, men en Daramy i den nuværende form kan lige præcis være det, der får FCK til at lykkes.

Daramy selv kan også få en supersæson på et velfungerende FCK-mandskab, hvor klapsalverne vil regne ned over ham, men jeg tror også, at proppen er af flasken – og at vi skal nyde Mohamed Daramy i Superligaen i fulde drag.

For han er her næppe særligt længe.

Tak! Jess Thorup var godt tilfreds med sin unge komét. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

AGF? HMM, DET ser ikke godt ud, og gennem det meste af kampen var aarhusianerne mindst en klasse under FCK.

Tilbagekomsten af Patrick Mortensen er dog essentiel – og det var tydeligt, at med ham som opspilsstation, så står AGF langt bedre nu.

Som Ekstra Bladets Stig Tøfting slog fast i sin ugentlige klumme, så har han svært ved at se, hvad systemskiftet fra 4-3-3 til 3-5-2 har givet AGF. Andet end problemer.

Sådan var det også mod FCK, og David Nielsen er nødt til at give det en ordentlig tanke, om det er sådan AGF skal spille resten af sæsonen.

PRESSET STIGER I Aarhus, Jacob Nielsens blodtryk det samme – og mod Viborg er AGF og David Nielsen ganske enkelt nødt til at fremstå i en langt skarpere udgave.

Ellers bliver det for alvor hedt i Aarhus!

