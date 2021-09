Det var sgu' verdensklasse

SPØRGSMÅLET VAR ganske enkelt: Kunne landsholdet genfinde den power, spilleglæde, overskud og kreativitet, der gjorde EM-slutrunden fuldstændig uforglemmelig?

Og kunne publikum i en udsolgt Parken?

Svaret er et klart ja!

Der var fuldt blæs på lægterne, hvor 34,652 tilskuere var på plads. Foto: Lars Poulsen

O.K., DEN HELT magiske og euforiske stemning, der var i Parken til EM-bragene mod Belgien og Rusland, blev det naturligvis ikke til, men mindre kan også gøre det – og alligevel få en fest.

På banen så det til gengæld ud om som, at EM aldrig var sluttet for det danske landshold.

Danmark var ganske enkelt en eller to klasser bedre end et skotsk landshold, der efter en tur i den danske fodboldcentrifuge lignede en flok med behov for en stiv whisky i pausen ...

DET VAR PÅ SAMTLIGE kvadratcentimeter på den velplejede grønsvær, at Kasper Hjulmands tropper var overlegne – og ikke mindst ved målet til 2-0 blev kilten flået fuldstændig af de stakkels skotter.

Det var nemlig verdensklasse!

Joakim Mæhle var her, der og allevegne mod Skotland. Foto: Lars Poulsen

Joakim Mæhle og Daniel Wass jubler. Foto: Lars Poulsen

ET ANGREB FRA højre side blev af Andreas Skov Olsen kørt ind over midten, hvor Joakim Mæhle med hælen spillede den første bold i en et-to med Mikkel Damsgaard, der med en Laudrupsk kigge-væk-finte chippede bolden ind til Mæhle. Atalanta-backen var naturligvis spurtet i position foran målet – og satte kuglen stensikkert ind.

Wauw. Besnærende, hurtigt tænkt og teknisk masterclass – og kampens ubestridte moment.

LIGE NETOP DE TO spillere bragede igennem under EM og bekræftede bare deres klasse.

Ikke mindst Joakim Mæhle er en vanvittig figur. Hvilket drive og blik for spillet, hvilken offensiv gennembrudsstyrke – og hvor er det imponerende, så mange knivskarpe positioner han bringer sig i.

Det er da muligt, at sejren på 2-0 burde have været større, men dels fik skotterne hanket op i defensiven i anden halvleg – og dels døde kampen også lidt ud, selvom Danmark til sidst havde et par store muligheder.

Ja, selv Kasper Schmeichel måtte diske op med en enkelt klasseredning med ti minutter igen.

Kasper Hjulmand havde solgt sin lykketrøje, men havde nu heller ikke brug for den. Foto: Lars Poulsen

DET VAR DE FØRSTE tre point af de i alt ni, der skal hentes i tripple-whopperen mod Skotland, Færøerne og Israel – og når det er sket, så tordner Danmark mod næste års VM-slutrunde i diktaturstaten Qatar.

Det skal vi nok vende tilbage til, men lige nu og hér er det grund til at glæde sig over et landshold, der gav et klart svar: Det er et vildt konkurrencedygtigt hold. Selv uden Christian Eriksen og uden den gnist og indædthed hans tragiske kollaps gav.

KASPER HJULMAND VAR uden sin lykketrøje, der er blevet solgt til et godtgørende formål, men han kunne jo også roligt konstatere, at den ikke var nødvendig.

Talent, klasse – og hårdt arbejde er trods alt vigtigere. Og her leverer Kasper Hjulmand og spillerne til seks stjerner.

