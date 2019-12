Du er den største!

MISS SUNSHINE stråler over dem alle!

Diskussionen kan sådan set allerede gå i gang, selvom Caroline Wozniacki stadig mangler sin sidste forhånd, der bliver høvlet afsted til Australien Open.

Altså, herfra er buddet ganske klart: Caroline Wozniacki er det største danske sportsnavn. Nogensinde! Punktum! Finale!

JA, DET HAVDE endda været uden for diskussion, hvis hun havde forvandlet eller vekslet nogle af sine fantastiske 69 uger som nummer et på verdensranglisten til nogle flere Grand Slam-sejre end den ene, hun hentede i Australien.

Alligevel er det faktum, at hun i 69 uger var verdens bedste kvindelige tennisspiller, nok til, at hun står fuldstændig enestående frem blandt de danske sportsfolk gennem generationer.

NÅR DET FOR undertegnede er så soleklart, at Caroline Wozniacki er vores største sportsnavn, så handler det om tennissportens udbredelse.

Her taler vi om en ægte verdenssport i modsætning til andre af Danmarks paradediscipliner som speedway og håndbold.

Ja, Paul Elvstrøm, Ragnhild Hveger, Michael Laudrup, Allan Simonsen og Mikkel Kessler er naturligvis også deroppe.

Caroline er Million Dollar Baby

Det eventyrlige parløb - far og datter kunne ikke skilles

Nogle fra en tid, hvor konkurrencen ikke var topprofessionel, andre i en holdsport, hvor det notorisk er svært at bliver den udvalgte, og andre fik bare ikke de afgørende sejre på de rigtige tidspunkter.

Det er altså store navne, Caroline Wozniacki sætter bag sig, men det skal de nu ikke være kede af. De var fantastiske. Caroline var bare ekstraordinær!

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Caroline løfter kronen på værket - trofæet i Australien Open. Foto: Dita Alangkara/Ritzau Scanpix

Udlandet i chok: Caroline går verden rundt

I EN SPORT, hvor pengene, ambitionerne, presset er tårnhøjt, og nye modeller hele tiden står parat til at vippe stjernerne af pinden.

Det er sgu nemmere at hive Stig Tøfting gennem et nåleøje end at slå sig igennem verdenseliten i tennis.

Det kræver talent, javist – men når det som i Caroline Wozniackis tilfælde ikke blot er råt og uforfalsket talent, så kræver det også en fuldstændig vanvittig dedikation, en nærmest uvirkelig træningsflid og et vindergen og drive af den anden verden.

Det hele samlet i Caroline Wozniackis 177 cm med god hjælp fra farmand, Piotr Wozniacki – og brugt som Danmarks bedste sportsambassadør i et årti.

MÅSKE HAR HUN ikke altid fået den anerkendelse herhjemme, der burde have været hende til del. Den polske baggrund, de manglende skattebetalinger og selvfølgelig de manglende Grand Slams kom til at fylde meget. Også for meget.

Tak for tiebreaken.

Nyd pensionist-tilværelsen som Danmarks største sportsnavn nogensinde.

Det er vanvittigt fortjent!

Caroline Wozniacki stopper karrieren

Carolines vennekreds: Her er jetset-netværket

Se også: Carolines nye Baywatch-look

Se også: Caroline viser bikini-kroppen