Du glemmer dit eget ansvar, Ståle

WAUW, SUPERLIGA! Selv en søndag, hvor der skal konkurreres med kæmpe Formel 1-tumult og en kongeetape i Tour de France, så leverer du bare varen. Tak for gensynet.

Det så nu ikke ud som om, at FCK på nogen måde havde fattet, at premiererunden var i gang.

I hvert fald stod det 3-0 til OB, da stadionuret havde rundet de første 45 minutter – og for FCK’erne må det have føltes som to timer.

UDSPILLET PÅ KRYDS og tværs, kørt ud af brættet – og det må have været den mest pinlige første halvleg, der nogensinde er leveret under Ståle Solbakken. Alt var galt.

FCK spillede i Old Boys-tempo (sorry, Bendtner…), markerede så slasket, at selv Issam Jebali, Emmanuel Sabbi og alle de andre OB’ere må have undret sig – og hverken vilje, indstilling eller evner matchede på nogen måder drømmen om at tilbageerobre det danske mesterskab.

Hvor var lederskabet, attituden, overskuddet?

Artiklen fortsætter under billedet ...

Se også: FCK og Wilczek på randen af ydmygelse i vildt drama

FULDSTÆNDIG FORSVUNDET – og Ståle Solbakken flækkede da også truppen midtover i både pause-analyse og efter kampen.

Fortjent, men hov, Ståle. Hvis ansvar er det, at både indstilling, sult, ærgerrighed, holdsammensætning og fysik er på plads?

Fuldstændig rigtigt: Det er nemlig trænerens, så nok var spillerne elendige, men den går ikke at løbe fra ansvaret, Ståle!

Er spillerne pinlige, så er trænerens arbejde op til kampen det sandsynligvis også.

JAVIST, OB SPILLEDE omvendt den bedste halvleg, Jakob Michelsen endnu har leveret, og hvor man for en gangs skyld fik et kæmpesmil på læberne, over at se fynboerne spille fodbold. Kreativitet, aggressivitet og et offensivt mindset vi ikke har set fra de kanter i mange år.

Udskældte Issam Jebali leverede sin bedste kamp endnu for OB med blandt andet to kasser – og så var Mads Frøkjær-Jensen ren fløde for øjnene, så længe kræfterne rakte.

Den 21-årige midtbanespiller stinker af overskud – og både han og OB bliver spændende at følge i år, hvis de kan spille bare i nærheden af den første halvleg, de flækkede sammen mod FCK.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Issam Jebali drev gæk med FCK'erne Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

FCK? JA, SOLBAKKEN reagerede med tre udskiftninger i pausen – og fik rettet skuden pænt op. Viljen, presset på OB’s bagkæde og tempoet blev skruet op, men altså kun nok til at reducere OB’s 3-0-føring med to scoringer.

Og hvor kom de så fra? Ja, selvfølgelig fra ellers fuldstændig usynlige Kamil Wilczek – og man må bare sige, at hvis der findes en måde at få de kritiske FCK-fans til at hold kaje, ja så er det scoringer.

REDDER DET FCK’s indsats? Næh, det kan selv ikke en anstændig anden halvleg gøre – og selv om vi er tidligt på sæsonen, så må kampen alligevel have givet Ståle Solbakken flere spørgsmål end svar.

Både Guillermo Varela og Karlo Bartolec kan synke til vanvittigt lavt bundniveau. Hvad er løsningen på højre back?

Carlos Zeca og Jens Stage sammen på midtbanen giver muskler, men ingen offensiv power. Skal Rasmus Falk ikke ind på midten?

Har Andreas Bjelland stadig niveauet, når bolden bliver slået dybt og på yderkanten af den tidligere landsholdsspiller? Og skal Daramy svinge så voldsomt i niveau?

PÅ POSITIVSIDEN kom Viktor Fischer ind med noget ild i øjnene og fart i støvlerne. Her ligger mange af Solbakkens forhåbninger om en succesfuld sæson, men der kræver en skadesfri periode for Fischer.

Det er naturligvis fuldstændig absurd at tale om mesterskabsduel allerede, og selvfølgelig kan Solbakken ånde lettet op med FCM’s nederlag til SønderjyskE i fredags.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brøndbys Lasse Vigen har udlignet til 2-2 - og senere fuldendte Brøndby et kæmpe comeback med 3-2-målet. Foto: Lars Poulsen

ALLIGEVEL KAN DET jo vise sig, at distancen fra forhåndsfavoritterne FCM og FCK ned til de næste i rækken ikke er så voldsomt stor, for midtjyderne var også vanvittigt ringe og uden gennemslagskraft – og det kan give en sjov Superliga.

Nede i næste række ligger så OB, men måske også Brøndby, der ligesom FCK spillede en forfærdelig første halvleg, men fik med kæmpe stor moral alligevel vendt 0-2 til 3-2. Ikke på skønspil, men på holdånd, vilje og gejst.

SÅ SKAL VI selvfølgelig også lige runde første runde med VAR i Superligaen. Herfra en fremragende premiere, hvor blandt andre skarpe kendelser i Brøndby-FC Nordsjælland sad lige i VAR-skabet.

Ja, man kan jo næsten sige: VAR FAEN – det virker sgu….

Sisto klar til at offentliggøre hele FCK-dramaet

Se også: Everton straffer Tottenham i trist Højbjerg-debut

Tegningen til et nyt mesterhold

Så brager Superligaen løs: Fattig-Brøndby finder smutvej