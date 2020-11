Du var den største

HVER GENERATION har sin superstjerne.

Min var Diego Armando Maradona. Artist, gøgler, svindler, misbruger – og en fodboldspiller, verden aldrig havde set magen til.

Nu har Guds hånd vinket sit sidste farvel, og fodboldverdenen er blevet en ufattelig profil fattigere.

NÅR DISKUSSIONERNE om verdens bedste fodboldspiller gennem tiderne ruller, så har jeg altid holdt på Diego Maradona.

Ja, en tidligere chef kaldte mig endda Diego, efter jeg længe nok havde talt om argentinerens fortræffeligheder …

Maradon-fans venter ude foran hospitalet, da han bliver udskrevet 11. november 2020.

FOR FOLK ÆLDRE end undertegnede var det Pelé, han blev sammenlignet med, mens de nuværende diskussioner går på Lionel Messi.

Man kan sagtens mene, at argumenterne for, at Diego Maradona skulle være bedre end Lionel Messi, er blevet færre og færre, i takt med at den nuværende Barcelona-stjerne har smadret stort set alle rekorder i fodboldverdenen, men jeg står stædigt fast!

Måske fordi min fodboldinteresse blomstrede, samtidig med at Diego Maradona gjorde Napoli til verdens fodboldnavle. Men også fordi den nu afdøde troldmand havde personlighed, modgang, fjender, var rap i kæften og slet ikke så poleret som nutidens stjerner, hvor Messi står som et slående eksempel.

'Jeg er sort eller hvid. Jeg vil aldrig være grå i mit liv,' som han selv sagde. Så sandt. Lige til det sidste.

Maradona var i afvænning for kokainmisbrug på Cuba og mødte naturligvis Fidel Castro, der beundrer sit eget ansigt på Maradonas ben. Foto: Ritzau / Scanpix

Diego Maradona er død

MIN START MED Diego Maradona var ellers ikke fantastisk. Jeg kunne ikke forstå, at vores helt egen Allan Simonsen måtte forlade Barcelona i 1982, fordi der skulle være plads til Diego Maradona.

Allan Simonsen kunne være blevet i Barcelona, men frygten for at ende som tredjevalg – dengang måtte der kun være to udlændinge på holdet – fik ham til at foretage det håbløse skifte til Charlton.

Nå, men derfra rullede en fantastisk karriere afsted for Maradona. En karriere, der dog ikke gav så mange titler som overskrifter fra et udsvævende liv, der også fortsatte for fuld rulle efter karrierestoppet.

Høj cigarføring! Foto: Reuters/Alfredo Tedeschi/ Ritzau Scanpix

HAN GJORDE NAPOLI til en magtfaktor i verdens på det tidspunkt førende fodboldland, Italien – og hvor Lionel Messi i dag er beskyttet af dommere og fodboldreglerne, så var Diego Maradona jaget vildt.

Han blev forsøgt flæsket, flænset og flået af jernhårde forsvarsspillere, der kun havde ét job: at sætte Maradona ud af spillet. Uanset midlerne.

Sådan var fodbold i slut-80'erne og 90'erne, slet og accepteret. Alligevel formåede den lille krøltop igen og igen at hoppe, danse, drible og løbe forbi sine voldsmænd - og ofte finde en medspiller eller afslutte selv.

Akrobatisk, teknisk, powerfuldt – effektivt.

DIEGO MARADONA var ikke bare en latterligt god fodboldspiller. Han var historier!

Den bedste er naturligvis VM-kvartfinalen i 1986 mod England, hvor han laver to af fodboldhistoriens mest ikoniske mål.

Med Falklandskrigen som bagtæppe var følelserne helt uden på tøjet, da de to nationer mødtes på Azteca Stadion i Mexico City - og da Maradona scorer det første mål, bryder helvede løs.

Historien er velkendt. Guds hånd blev født – eller som Maradona selv udtrykte det: ’Det var lidt med Maradonas hoved og lidt med Guds hånd’.

I 2005 indrømmede han dog, at der ingen kontakt var med hovedet - men historien vil heldigvis leve længere end den mageløse fodboldspiller …

Verdens mest ikoniske mål. Maradona scorer med hånden på Peter Shilton. Foto: Sven Simon/Ritzau Scanpix

Verdens mest ikoniske mål. Maradona scorer med hånden på Peter Shilton. Foto: Action Images/Mirrorpix/Ritzau Scanpix

DET ANDET MÅL i den kamp er afsindigt smukt. Maradona afdribler fem mand plus målmand Peter Shilton, Argentina vinder 2-1 – og efterfølgende fører han Argentina til VM-titlen.

Den VM-titel var højdepunktet i Maradonas karriere – og lige præcis her overgår han Lionel Messi.

VM har indtil videre været lukket land for Maradonas arvtager – og sådan bliver det sandsynligvis ved med at være.

Blandt andet derfor er Diego Maradona i min bog stadig den største.

Hvil i fred, Diego.

GUD HAR fået sin hånd tilbage ...

