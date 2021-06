Dybt bekymrende: Hallo, er du der?

- Et kort glimt af Eriksen-klasse er næppe nok under en EM-slutrunde, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

DET VAR LIGE før, at det bedste ved Danmarks testkamp mod Tyskland var trøjerne…

De danske altså.

Cool Hummel-outfit med tynde striber som en klar hilsen til Mexico-trøjerne fra 1986. Lækkert.

DET SAMME VAR Christian Eriksens formidable aflevering til Yussuf Poulsen, der tog et stærkt løb og sluttede sikkert bag Manuel Neuer til 1-1.

Både målet, men ikke mindst afleveringen fra Christian Eriksen faldt på et umanerligt tørt sted. For gennem hele første halvleg tænkte man bare: ’Hallo, er du der, Eriksen?

For den danske verdensstjerne og esset i den danske offensiv var lige så blodfattig som en overkogt wienerpølse i første halvleg.

Yussuf poulsen afslutter sikkert bag Manuel Neuer. Foto: Federico Gambarini / Ritzau Scanpix

ET PAR GANGE i kontrafasen virkede han ubeslutsom, uden tro på sig selv – og måske forbavset over, at han pludselig befandt sig så langt fremme efter en Inter-tid længere tilbage på banen!

Jawohl, det var over hele den offensive linje, at Danmark var skidt kørende med alt for mange boldtab og forkerte beslutninger.

Det var ganske enkelt under teknisk niveau.

Hverken Martin Braithwaite eller Yussuf Poulsen formåede at holde fast i bolden, og Andreas Skov Olsen bare anonym, men at Christian Eriksen var så usikker og famlende må alligevel have bekymret Kasper Hjulmand her lidt over en uge før den første EM-kamp.

FOR UANSET, hvordan man vender og drejer det danske landshold, så er Inter-spilleren bare glasuren på lagkagen. Han SKAL fungere, hvis EM-slutrunden skal smage af succes – og det bevidste han jo atter engang med afleveringen til Yussuf Poulsen. Sehr Schön!

Men altså, der skal noget mere tilstedeværelse, noget mere klasse og noget mere kvalitet fra Eriksen, når der ringes ind til EM-timen!

ELLERS VAR DET Tyskland, der styrede kampen gennem størstedelen af de 90 minutter. Hurtigere i tanke og handling, bedre teknik og med afstand de største chancer. Blandt andet to på træværket.

Tyskland er er et klassemandskab – også uden alle Champions League-finalisterne fra Chelsea og Manchester City samt coronaramte Toni Kroos, så også på den baggrund er 1-1 slet ikke så ringe.

Og så var det altså en testkamp, hvor spillerne lige skulle finde hinanden, banke lidt kamprust af - og finde ind i systemet. Og heldigvis blev Danmark da også noget bedre - også teknisk - efter pausen.

Yussuf Poulsen og Joshua Kimmich efter kampen. Foto: Federico Gambarini / Ritzau Scanpix

ALLIGEVEL ER der minimum tre ting Kasper Hjulmand kan glæde sig over – og som er værd at tage med til en slutrunde.

Forsvaret var – trods tyskernes chancer – velfungerende. Det er Danmarks klare styrke og Simon Kjær var storslået.

Endnu et godt resultat til selvtillidsbanken. Danmark er et stærkt resultat- og turneringshold. Det er ikke skidt ved en slutrunde…

Moralen svigter aldrig. Udspillet i store perioder, men alligevel er troen på et resultat ukueligt gennem alle 90 minutter. Bundniveauet er højt.

Og bestemt en til overvejelse:

Da Kasper Dolberg kom ind fik Christian Eriksen og Co. en stærk opspilsstation. Det pyntede – og de har Danmark både i Dolberg og Jonas Wind. Det skal bruges.

SÅ NOK HED stadion i Østrig Tivoli, men det store EM-turpas fik Kasper Hjulmands tropper ikke indløst.

En lille fin tur i ballongyngerne blev det dog til på en godkendt anden halvleg, men vi skulle jo gerne op i den store rutsjebane til EM …

